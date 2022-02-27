Son Dakika: Ukrayna, savaşın acı bilançosunu açıkladı: 14'ü çocuk 352 sivil öldü, 1684 kişi de yaralandı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 4. gününde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, açıklanan son veriler savaşın acı gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın saldırıları sonucu 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca saldırılarda 116'sı çocuk bin 684 kişi de yaralandı.

RUS ORDUSUNDA TOPLAM CAN KAYBI 4 BİN 300

Ukrayna güçlerinin kararlı direnişi ile karşılaşarak demoralize olmanın eşine gelen Rus ordusu, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın açıklamasına göre 4 bin 300 can kaybıyla birlikte 26 helikopter, 27 uçak, 146 tank, 50 topçu silahı, 2 tane gemi kaybetti.

İşte savaşın 4. gününde yaşanan gelişmeler;

AB YENİ YAPTIRIMLARINI AÇIKLADI

Avrupa Birliği yeni yaptırımlarını açıkladı. Buna göre AB hava sahası, Rus uçaklarına kapatılacak, bazı Rus medya kuruluşları AB'de yasaklanacak. Konuşmasında AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, "AB tarihinde bir ilki yapacak. Yaptırımlar Putin rejiminin elitlerini hedef alıyoruz. Rus merkez bankası rezervi bloke olacak" dedi.

ZELENSKİY RUS HEYETİYLE GÖRÜŞME YAPACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi.

PUTİN, ÖZEL SAVAŞ GÖREVİ DURUMUNA GEÇİLMESİ EMRİ VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer caydırıcı güçlerine, Batı ile yaşanan gerilimler nedeniyle yüksek alarma geçime talimatı verdi. Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.

HARKOV'DA RUS ASKERLERİ GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkov şehirleri çevresinde şiddetli çatışmalar gece boyunca sürdü. Rus askerlerinin sabah saatlerinde Harkov'a girdiği bildirildi. Harkov Belediye Başkanı, Rus askerlerinin geri püskürtüldüğünü ve kentin tamamen Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini açıkladı.

"KİMİ VURACAĞIMIZI BİLMİYORUZ, HEPSİ BİZE BENZİYOR"

Amerikan haber kanalı ABC News'e konuşan üst düzey ABD'li yetkili, bir Rus askerinin telsiz görüşmesinde "Kimi vuracağımızı bilmiyoruz, hepsi bize benziyor" dediğini duyduğunu söyledi.

Yetkili ayrıca bazı Rus güçlerinin yönünü şaşırdığını ve Ukraynalılar'a karşı verilen savaşın düşündüklerinden daha zor olduğunu fark ettiğini söyledi.

"RUS ASKERLERİ DEMORALİZE OLDU"

Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Yüzde yüz gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar!" denildi.

BM BİLANÇOYU AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiğini ve 240 sivilin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğuna" inanıldığını belirten OCHA, bunun nedeninin ise birçok can kaybı raporunun henüz tam olarak doğrulanmaması olduğunu kaydetti.

FRANSA'DAN RUS ASKERLER İÇİN BELARUS'A BASKI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile telefon görüşmesinde kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini duyurdu.

UKRAYNA, DONBAS'TA KAYBETTİĞİ KENTİ GERİ ALDI

Ukrayna, Donbass'ta kaybettiği Luhansk'a bağlı Sievierodonetsk kentini geri alındığını ve kentte tam kontrolün sağladığını duyurdu.

PETROL DEPOSUNA BALİSTİK FÜZE

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya'nın ülkenin Vasylkiv kenti başta olmak üzere Ukrayna'nın bazı kentlerine balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Vasilkiy bölgesindeki bir petrol deposu da balistik füzelerle vuruldu.

GECE SAATLERİNDE KİEV YAKINLARINDA İKİ BÜYÜK PATLAMA

CNN'in haberine göre; Kiev'in güney batısında gerçekleşen iki patlama gökyüzünü aydınlattı. Patlamalarda birinin kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi. İkinci patlama ise Kiev'in batısında, şehrin ikinci büyük havalimanı yolunda yaşandı.