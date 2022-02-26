Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Saldırılar püskürtüldü, Kiev kontrolümüz altında

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus işgalinin 3. gününde askeri üniforması ile kameralar karşısına geçti. Sık sık sosyal medya üzerinden de halkını bilgilendiren ve çağrılarda bulunan Zelenski, ülkedeki son durumu aktardı.

"KİEV KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

Dün geceden beri ağır bombardımana uğrayan başkent Kiev'in Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu söyleyen Zelenski, "Saldırılar püskürtüldü, Kiev kontrolümüz altında" dedi.

"HERKESE SİLAH VERMEYE HAZIRIZ"

Ukrayna lideri ayrıca, "Herkese silah vermeye hazırız. Ukrayna'yı savunabilecek herkes burada olsun. Ülkemizi korumaya gelecek olan herkese açığız. Ukrayna'yı savunacak herkes şanlı bir zafere ulaşacaktır. Bu savaşı durdurmalıyız." ifadelerini kullandı.

RUSÇA KONUŞARAK RUS HALKINA SESLENDİ

Konuşmasının bir kısmını Rusça yaparak Rusya'daki insanlara seslenen Zelenski, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırıp Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

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