Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Saldırılar püskürtüldü, Kiev kontrolümüz altında
- Güncelleme:
Son dakika! 3 gündür Rus ordusunun işgali altında bulunan Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski halka seslendi. Gece boyunca bombardımana tutulan başkent Kiev'deki son durumu aktaran Zelenski, "Saldırılar püskürtüldü, başkent Kiev kontrolümüz altında. Herkese silah vermeye hazırız, Ukrayna'yı savunacak herkes şanlı bir zafere ulaşacaktır " ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus işgalinin 3. gününde askeri üniforması ile kameralar karşısına geçti. Sık sık sosyal medya üzerinden de halkını bilgilendiren ve çağrılarda bulunan Zelenski, ülkedeki son durumu aktardı.
Dün geceden beri ağır bombardımana uğrayan başkent Kiev'in Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu söyleyen Zelenski, "Saldırılar püskürtüldü, Kiev kontrolümüz altında" dedi.
Ukrayna lideri ayrıca, "Herkese silah vermeye hazırız. Ukrayna'yı savunabilecek herkes burada olsun. Ülkemizi korumaya gelecek olan herkese açığız. Ukrayna'yı savunacak herkes şanlı bir zafere ulaşacaktır. Bu savaşı durdurmalıyız." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının bir kısmını Rusça yaparak Rusya'daki insanlara seslenen Zelenski, Rus halkını savaşa karşı çıkmaya çağırıp Ukrayna'yı savunmak isteyen herkesi ülkesine davet etti.
Ayrıntılar geliyor...