Son Dakika | Uçaklarda virüse karşı yüzde 99.9 başarı oranı Gelen son dakika haberine göre SUNEXPRESS Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, pandemi döneminde 'yeni normal' süreçte uçaklarda alınan önlemleri anlatarak, uçak içinde havayı ameliyathane kadar steril tutmayı sağlayan HEPA filtreleme sistemi bulunduğunu, bu filtrenin koronavirüs dahil, tüm virüslere karşı yüzde 99.

SUNEXPRESS Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, pandemi döneminde 'yeni normal' süreçte uçaklarda alınan önlemleri anlatarak, uçak içinde havayı ameliyathane kadar steril tutmayı sağlayan HEPA filtreleme sistemi bulunduğunu, bu filtrenin koronavirüs dahil, tüm virüslere karşı yüzde 99.9 oranında başarıya sahip olduğunu açıkladı.

Pandemi döneminde tüm dünyada en çok etkilenen ve tahliye uçuşları dışında neredeyse tamamen duran havacılık sektörü, 'yeni normal' olarak adlandırılan süreçle birlikte yeniden uçuşlara başladı. Ağırlıklı olarak tüm ülkelerde önce iç hat uçuşlar açılırken, ülkelerin yurt dışı uçuşları da yavaş yavaş başlıyor. Antalya merkezli SunExpress Havayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, yeni normal süreçteki havacılık sektöründe alınan önlemleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) ATSO Vizyon dergisine değerlendirdi.

SAĞLIKLI VE EMNİYETLİ UÇUŞSunExpress olarak misafirler ve ekip üyelerinin sağlıklı ve emniyetli seyahatlerinin her zaman bir numaralı öncelikleri olduğunu belirten Ahmet Çalışkan, ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleriyle işbirliği içerisinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Çalışkan, yolcuların sağlıklı ve emniyetli seyahatleri için hayata geçirilen yeni standartların web sitesi ve sosyal medya kanallarında yayımlandığını kaydetti.ALINAN ÖNLEMLERÇalışkan, "Uçakta maske takma zorunluluğu, yolcularımızın artık havalimanına normalden daha erken gelmesi, kabin içi bagaj kısıtlaması, uçak içinde ikramla ilgili alınan önlemler, tüm uçuşlarımızda dağıttığımız dezenfektan mendiller, uçaklarımızın düzenli dezenfektasyonu, uçak içindeki havayı ameliyathane kadar steril tutmayı sağlayan HEPA filtreleri ve iç hat uçuşlarında HES kodu zorunluluğu bunlardan sadece bazıları" dedi.KORONA ETİKETİSağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak 'Korona Etiketi' uygulamasını geliştirdiklerini söyleyen Çalışkan, "Bu uygulama ile hayata geçirdiğimiz yeni standartlar sayesinde misafirlerimizin bizimle yolculuklarının her anını güvenli ve rahat hale getirmeyi amaçlıyoruz. İster aile veya dost ziyareti, ister çocuklarıyla bir tatil için olsun, yolcularımızı seçtikleri destinasyona güven içinde uçurmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.EN AZ 3 SAAT ÖNCE HAVALİMANINDA OLUNHavalimanlarında maske takmanın zorunlu olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Tüm check-in kontuarlarımız yeni hijyen kuralları doğrultusunda düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarıyla ilgili yazılı ve görsel bilgilendirmeler yerleştirildi. Sorunsuz bir check-in süreci için kontuarlarımızı daha erken açıp daha erken kapatıyoruz. Bu nedenle misafirlerimizin havalimanına uçuşlarından en az 3 saat önce gelmelerini rica ediyoruz" dedi.CHECK-IN'DE ONLINE ÖNERİSİHavalimanında uzun bekleme süreleri oluşmaması ve her türlü temasın en az seviyeye indirilebilmesi için yolculara online check-in hizmetini kullanmalarını öneren Ahmet Çalışkan, "Uçağa binerken yanınıza alabilecekleriniz, küçük el çantası, bilgisayar çantası ve bebeğiniz için ihtiyacınız olan eşyalarla sınırlandırıldı. Bu nedenle uçak altına vermek üzere misafirlerimize ücretsiz olarak 6 kilogram ağırlığında ek bagaj hakkı sunuyoruz" diye konuştu.BİNMEDEN ÖNCE HAZIR OLMASI GEREKENLERÇalışkan, yolcuların uçağa sorunsuz ve temassız binebilmesi için kapıya kalkış saatinden en az bir saat önce gitmesi, biniş kartlarını, kimliklerini veya pasaportunu ve iç hat uçuşuysa HES kodlarını hazır bulundurmaları gerektiği uyarısında bulundu. Yer personeli veya kabin ekibi tarafından dağıtılacak sağlık durumu beyan formunu doldurmalarının istendiğini belirten Çalışkan, bazı ülkelerde farklı formların istenebileceğini söyledi.UÇAĞA BİNERKEN SOSYAL MESAFESosyal mesafe kurallarının uçağa biniş sırasında da geçerli olduğuna dikkat çeken Ahmet Çalışkan, "Bu doğrultuda, uçağa küçük gruplar halinde binilmesi sağlanıyor. Uçaklarımız her uçuş sonrası dezenfekte ediliyor, düzenli aralıklarla derinlemesine dezenfektasyon uygulanıyor. Uçak içindeki lavabolarımız uçuş sırasında düzenli aralıklarla temizleniyor" dedi.HAVALANDIRMADA AMELİYATLARDAKİ SİSTEMTüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtreleme sistemi bulunduğunu belirten Çalışkan, "Bu filtreler uçak içindeki havayı her üç dakikada bir yukarıdan aşağıya doğru temizliyor. Koronavirüs dahil, bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99.9 oranında başarıya sahip" diye konuştu.UÇAKTA MASKE ZORUNLUUçakta hem misafirler hem de uçuş ekibinin maske takmasının zorunlu olduğunu kaydeden Çalışkan, "Uçuş sırasında mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korumamız önemli. Örneğin lavabo sırasında beklemekten kaçınılması gerekiyor. Uçaklarımız tamamen dolu değilse, orta koltukları boş bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak uçaklarımızın tamamen dolu olduğu durumda orta koltuklarımızda da yolcu oturabiliyor" dedi.PAKETTE YİYECEK-İÇECEK SERVİSİTüm uçuş ekiplerinin Covid-19 hakkında kapsamlı eğitim aldığını söyleyen Çalışkan, "Her uçuşumuzda yolcularımıza dezenfektan mendil dağıtacak. Ayrıca uçak içindeki lavabolarda sürekli dezenfektan bulunduruluyor. İki saatten az süren uçuşlarda yiyecek-içecek servisi yapamıyoruz. İki saatten fazla süren uçuşlarımızda ise sadece belirli yiyecek ve içecek çeşitleri paketli şekilde servis yapılıyor" şeklinde konuştu.UÇAK İNDİĞİNDE SABIRLI OLUNUçak indikten sonra misafirlerden sabırlı olmalarının rica edildiğini belirten Çalışkan, "Ekiplerimiz tarafından her bir sıranın tek tek ayağa kalkarak uçaktan ayrılması istenecek. Uçuş ekibimizin yönlendirmeleri ve uçak içinde yapılan anonsları dikkate almalarını özellikle rica ediyoruz. Karantina kararı, varış destinasyonunuzda yürürlükte olan düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor" dedi.GİDİLECEK HAVALİMANISeyahat planı yapmadan önce gidilecek ülkenin konuyla ilgili düzenlemelerini incelemek gerektiğinin önemine de değinen Ahmet Çalışkan, "Varış havaalanında ise bagaj alımı sırasında fiziksel teması azaltmak için bazı yeni düzenlemeler getirilmiş olabilir. Lütfen havaalanı otoritelerinin konuyla ilgili yönlendirmelerini dikkatlice takip edin" diye uyardı.İZMİR VE ANTALYA'DAN İÇ HAT UÇUŞLARISunExpress olarak iç ve dış hat uçuşların kademeli başlatıldığını da anlatan Çalışkan, ülkelerin seyahat yasaklarını kaldırmalarına bağlı olarak önümüzdeki günlerde genişletilmiş dış hat uçuş planının duyurulacağını kaydetti. Çalışkan, iç hatlarda İzmir'den 12, Antalya'dan 8 şehre uçuşlar olduğunu söyledi.YURT DIŞI UÇUŞLARÇalışkan, dış hat uçuşlarını ise şöyle sıraladı:

"Antalya'dan Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart ve Berlin şehirlerine her gün, Amsterdam'a haftada üç, Brüksel'e haftada iki ve Paris ile Kopenhag'a ise haftada bir kez sefer sunuyoruz. İzmir kalkışlı Almanya uçuşları ise Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Münih ve Stuttgart'a her gün, Berlin'e haftada beş kez, Hamburg ve Hanover'e haftada üç kez olarak planladık. Diğer Avrupa kentlerinden Zürih'e haftada dört, Amsterdam'a haftada üç, Brüksel ve Viyana'ya haftada iki, Paris, Kopenhag ve Stockholm'e haftada bir kez uçuş sunuyoruz. Anadolu şehirlerini de Avrupa'da en çok noktaya bağlayan havayolu olarak, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Konya, Malatya, Ordu-Giresun, Samsun ve Trabzon olmak üzere Anadolu'nun 11 şehrinden Almanya'nın Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart ve Hanover kentlerine uçuyoruz. Yakın zamanda Ankara ve Münih arasında günlük uçuşlara başladık. Ek olarak Amsterdam ve Brüksel gibi pek çok Avrupa kentine de uçuş düzenliyoruz."

Kaynak: DHA