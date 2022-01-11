Genç avukat, astsubay eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş

Tuzla'daki bir restoranda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Dilara Yıldız (29) eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürülmüştü. Katil zanlısı Oktay Dönmez olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

"10 GÜN BOYUNCA KUZENİMİN EVİNDE BEKLEMİŞ"

Genç avukatın otopsi işlemleri sürerken, Adli Tıp Kurumu önündeki beklen Gamzenur Akyel, o gece yaşananları anlattı. Akkaya, "10 gün önce kuzenim il dışında iş gezisi seyahatindeydi. 10 gün boyunca kuzenimin evinde anahtarsız bir şekilde giriyor. Ultra üstün güvenlikli sitede 10 gün boyunca kuzenimin evinde duruyor. Dün akşam kuzenim eve geldiğinde evde görüyor.

ASTSUBAY OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kendisi astsubaydı silah zoruyla kuzenimi tutuyor. Ardından yemek yemek için dışarı çıkıyorlar. Karakolun yanındaki ciğerciye götürüyor. Ciğercide 4-5 kurşunla kuzenimi vuruyor. Melek gibiydi kimseye zararı olmazdı. Kendisi avukattı ve müvekkili eğer bir kadını öldürmüşse o davaya bakmıyordu. Çok iyi bir insandı. Çok hassastı, çok duyarlıydı bu konuda. Kendisinin uzaklaştırma kararı vardı buna rağmen eve girmiş." ifadelerini kullandı.

"ZAMANIN AZ KALDI" DİYE MESAJLAR ATMIŞ

Öte yandan katil Oktay Dönmez'in, Avukat Dilara Yıldız'a sosyal medya üzerinden attığı mesajlar kan dondurdu. Dönmez'in, Dilara Yıldız'a attığı mesajlarda Yıldız'ı öldüreceğini planladığını ve kendisine "çok zamanın yok bu hayatta" diyerek tehdit ettiği görüldü. Mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız, "Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum.. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim." Dediği görüldü.

KADINA ŞİDDETE KARŞI PAYLAŞIMLARI YAPMIŞ

Avukat Dilara Yıldız'ın kadına şiddete karşı sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptığı görüldü. Yıldız, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde paylaştığı gönderide, "Kadına yönelik her türlü şiddete hayır! Kadınlara fiziksel, sözsel ya da psikolojik olarak şiddet uygulamak insanlık suçudur. Bu çirkin suç; kültürel, dini ya da sosyal kılıflarla haklı gösterilemez" şeklinde tepki gösterdiği görüldü.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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