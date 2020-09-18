Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı, 1771 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Ülkemizde koronavirüs günlük vaka sayı düne göre arttı. 18 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; 62 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 377'ye yükseldi. Günlük vaka sayısı ise 1771 artarak kritik eşik aştı. Toplam vaka sayısı da 299 bin 810 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1771 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 62 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 377'ye, toplam vaka sayısı ise 299 bin 810'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1060 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1060 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 264 bin 805'e yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 76 bin 278, ağır hasta sayısı 1402, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1 oldu.

"TOPLAM HASTALIĞA YAKALANMIŞ KİŞİ SAYISI 300 BİN OLDU"

Bakan Koca, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 can kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. Birlikte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.