Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 309 kişi vefat etti, 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi
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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artarken vefat sayıları son dönemin en yüksek seviyesine çıktı. 15 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 94 bin 730 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 266'dan 309'a yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 102 bin 673 olurken toplam 461 bin 955 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 309 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 102 bin 673 hasta taburcu olurken bugün 461 bin 955 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım." dedi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 586 bin 821 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 657 bin 210 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 369 bin 364 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybederken 76 bin 632 de yeni vaka tespit edilmişti.