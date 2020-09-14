Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 14 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; 63 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 119'a yükseldi. Vaka sayısı ise 1716 artarak 292 bin 878 oldu.

14.09.2020 19:35 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:01

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1716 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 63 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 119'a, toplam vaka sayısı ise 292 bin 878'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1225 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1225 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 260 bin 58'e yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, ağır hasta sayısı 1301, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi

"KAYIPLARIMIZ SAYISI 60'TAN FAZLA"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Türkiye'de 14 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı, 1716 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (9)
ALP: İpin ucu kaçtı.ipin ucu maskesiz mesafesiz gezen adillerde.bırakın öleni ,hasta olanın vebalini veremezler.saglık ordusu bihitap,yorgun,çaresiz.toplum duyarsız.100 bin üye kaydetme derdinde olan,kendi çıkarını hep ilerde tutan zihniyet,ahirette ve sandıkta hesap verecek.covid umrundamı akp nin.
Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
AKREP: Biz insanlar kendi sonumuzu hazırladık. Allah kumar oynamayın dedi oynadık. Faiz yemeyin dedi yedik. Zina yapmayın dedi yaptık. İçki içmeyin dedi içtik. Allahta bizi cezalandırıyor.
Cevap Yaz 3 19 Yayından Kaldır
TÜRKİYEM: Cahiline 10 Puan veriyorum.
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