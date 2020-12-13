Son Dakika: Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 218 kişi vefat etti, 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti. 13 Aralık tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 5 bin 103'ü semptomatik olmak üzere toplam 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728 oldu. Vefat sayısı ise 218 artarak 16 bin 417'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 103'ü semptomatik olmak üzere toplam 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 218 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 417'ye toplam vaka sayısı ise 1 milyon 836 bin 728'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI REKOR KIRDI

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı rekor kırdı. Tedavisi tamamlanan 22 bin 215 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716'ya, ağır hasta sayısı ise 5973'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım" ifadelerini kullandı.