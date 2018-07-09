Son Dakika! Tren Kazası Soruşturmasında 2 Makinist Gözaltına Alındı
Son dakika! Tekirdağ'da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak 2 makinist gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili 2 makinist ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
TREN FACİASINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen 24 kişinin öldüğü 318 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
2 MAKİNİST GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında trenin makinistleri Halil Altınkaya ile Suat Şahin, tedbiren gözaltına alındı. Ayrıca kaza bölgesine Ankara'dan bilirkişi heyeti gönderildi.
YORUMLAR (41)
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Kader deyip geçeriz. Nasılsa ülkece kaderciyiz yazısı bu deriz. ama bu işi yapana onlarca tonajı yumuşak zemine rayı kurana dnetleyene parayı vuran taşerona daracık menfez yapana söz edilmez. kader!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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aslinda yolcularida iceri atmak lazim. . . treni sallayip raydan cikmasina sebeb oldular. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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MAKİNİST GÖZ ALTINA ALINMIŞ BRAKIN YAHU ALLAH AŞGINA , MAKİNİST NE YAPACAK O YOLA SU ALIP GÖTÜRMÜŞ RAYLARIN BESLEMESİNİ ORAYI GÖRMESİ MÜMKÜN DEĞİL FRENE ASILSA BEŞ YÜZMETREDE ANCA DURUR , BİR İNSANIN BEŞYÜZ METRE İLERİSNİ GÖRMESİ ZATEN MÜMKÜN DEĞİL. . HA ŞU OLABİLİR Dİ . AŞIRI YAĞMUR SONUCU ÇOK AĞIR GİDİLEBİLİR Dİ . RAYLARIN BOZULMASI DÜŞÜNÜLÜP . BELKİ BUNDAN SONRA OLABİLİR. BÜYÜK İMTİHAN HEM DEVLETİMİZ HEMDE MİLLETİMİZ ADINA , ALLAH CC. HZ. YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUNCevap Yaz 3 Yayından KaldırSIRADAN BİR KUL: Öyle kafana göre yavaş gidemezsin..Yayından Kaldır
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MAKİNİSTLE NE ALAKA BU YOL HİÇ Mİ KONTROL EDİLMEDİ HİÇ Mİ BAKILMADI HİÇ Mİ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR SİZİN YAZIKLAR OLSUN ONCA CAN GİTTİ BUNUN HESABINI NASIL VERİCEKSİNİZ SİZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır