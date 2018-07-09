Son Dakika! Tren Kazası Soruşturmasında 2 Makinist Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili 2 makinist ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

TREN FACİASINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen 24 kişinin öldüğü 318 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

2 MAKİNİST GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında trenin makinistleri Halil Altınkaya ile Suat Şahin, tedbiren gözaltına alındı. Ayrıca kaza bölgesine Ankara'dan bilirkişi heyeti gönderildi.