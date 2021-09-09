Son dakika! Trakya'da Sağlık Bakanı Koca'nın "hatırlatma dozu çağrısı" ile aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
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Son dakika! Trakya'da Sağlık Bakanı Koca'nın "hatırlatma dozu çağrısı" ile aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Son dakika! Trakya'da Sağlık Bakanı Koca'nın 'hatırlatma dozu çağrısı' ile aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en önemli faktör olan aşı çalışmaları devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en önemli faktör olan aşı çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun" çağrısı sonrası Trakya'daki aşı merkezlerinde yoğunluk gözlendi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 81,60, ikinci doz ortalaması yüzde 63,31 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne'de yüzde 89,7, Tekirdağ'da yüzde 88,1, Kırklareli'nde ise yüzde 87,2 olarak açıklandı.

Nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 2'nci, Tekirdağ 4'üncü, Kırklareli de 9'uncu sırada yer alıyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan, Halim Bulut Ekin (71) AA muhabirine hatırlatma dozu olan üçüncü doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Yetkilerin "aşı olun" çağrısı üzerine randevu alarak hastaneye geldiğini ifade eden Ekin, herkesin aşı olması gerektiğini vurguladı.

Turgay Yenigün ise tüm dünyanın sağlığı için aşı olunması gerektiğini kaydetti.

Eşi ile birlikte aşılarını olduklarını bildiren Yenigün, "Herkesin bir an önce bu aşı dozlarını tamamlayıp sağlığımıza kavuşmak istiyoruz. Bir an önce herkes aşılarını vurulsun." dedi.

İbrahim Kahraman da salgından korunmanın tek yolunun aşı olduğunu ifade etti.

Aşı olduktan sonra kendini daha fazla güvende hissettiğini anlatan Kahraman, "Bundan kurtulmanın yolu bu. Herkes aşı olsun ki bu hastalıktan kurtulalım bir an önce. Korkulacak hiç bir şey yok." diye konuştu.

Son dakika! Trakya'da Sağlık Bakanı Koca'nın 'hatırlatma dozu çağrısı' ile aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Son dakika! Trakya'da Sağlık Bakanı Koca'nın 'hatırlatma dozu çağrısı' ile aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Son dakika! Trakya'da Sağlık Bakanı Koca'nın 'hatırlatma dozu çağrısı' ile aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor
Son dakika! Trakya'da Sağlık Bakanı Koca'nın 'hatırlatma dozu çağrısı' ile aşı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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