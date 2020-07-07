Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
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Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı

Son dakika: TBMM Başkanlık seçiminin ilk turunda adayların hiçbiri seçilmek için gerekli oyu alamadı, seçim 2. tura kaldı. AK Parti-MHP adayı Mustafa Şentop 324 oy alırken CHP'nin adayı Haluk Koç ise 131 oy aldı. Öte yandan TİP'in adayı Erkan Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile adaylıktan çekildiğini duyurdu.

07.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:09

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık seçimi yapılıyor. Seçimlerin ilk turunda aday olan 5 isimden hiçbir seçilmek için gerekli olan 400 oyu alamazken AK Parti-MHP adayı Mustafa Şentop 324 oyla en çok oy alan isim oldu.

ADAYLARIN ALDIĞI OYLAR

Mustafa Şentop haricinde CHP'nin adayı Haluk Koç 131 oy, HDP'li Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Partili İmam Hüseyin Filiz 34, Türkiye İşçi Partisi'nden Erkan Baş ise 9 oy aldı.

Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı

ŞENTOP'UN 3. TURDA SEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.

İlk turda çıkan oy sayılarına bakıldığında ise mevcut TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un seçimlerin 3. turunda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ERKAN BAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Öte yandan, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Meclis Başkanı Adayı Erkan Baş, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Erkan Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk tur oylamanın ardından Aday olma nedenlerini de açıklayan dilekçeyle adaylıktan çekildim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı

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Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
Haber Yorumları (2)
ZEKİ: Formalite secim demokrasi ayagi Sanki Mustafa Sentop secilmiyormus gibi Algi var.
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DESTAN: ilk secimdeen fazla oy alan seçilse zamandan tasarruf olmaz mi?
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500
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