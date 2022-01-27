Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Haberler Magazin
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Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Magazin

Son dakika: Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün gece Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Hastanede hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 3 kişi ise aranıyor.

Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42) Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli sıfatıyla aranan 5 failden 2'sinin yakalandığı öğrenildi. Ekipler 3 kişiyi ise arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.

Son Dakika: Sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Yaşanan acı olay sonrası Adli Tıp Kurumu'nun önünde açıklama yapan Beyaz TV muhabiri "Naaş gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. Olay gece saatlerinde gerçekleşiyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Daha sonra mekana saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs geliyor. Şafak Bey'le görüşmek istemişler o da müşterileri rahatsız etmemek için bu iki kişiyi arkadaki bir yere alıyor. Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor. Tartışmayı gören Şafak Bey'in şoförü mekana geliyor. Tartışma iyice büyüyor ve Şafak Bey'e ateş etmeye başlıyorlar. Yanlış bilmiyorsam sağ bacağına iki el ateş ediyorlar ve yere düşen Şafak Bey'i sürüklüyorlar. Sürükledikten sonra da iki el daha ateş ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Bircan Bali yakın arkadaşı Ece Erken'in sağlık durumundan bahsetti. Erken'in sakinleştiricilerle ayakta durduğunu söyleyen Bircan Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."

Son Dakika: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

Ece Erken, Magazin, Güncel, Haber

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Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Altından mafya hesaplaşması çıkarsa hiç şaşırmam ..

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