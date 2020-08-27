İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı Sultangazi'de bilye fabrikasında meydana patlama sonucu fabrikanın duvarları yıkıldı, araçlar altında kaldı.

İstanbul Sultangazi'de bilye fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Habipler Mahallesi 2691 Sokak'ta bulunan bilye fabrikasından henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrikadaki 2 kişi başından hafif şekilde yaralandı. Patlamanın etkisiyle fabrikada yoğun duman oluşurken, iş yerinin bir duvarı da yıkıldı.

AFAD VE UMKE EKİPLERİ BÖLGEYE GELDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

FABRİKADAKİ DUMAN TAHLİYE EDİLİYOR

İtfaiye ekiplerinin fabrika içindeki dumanı tahliye etme çalışmaları sürerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İşte olay yerinden gelen fotoğraflar;

Kaynak: AA