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Habipler Haberleri

Arnavutköy'de Otobüs Kazası: 4 Yaralı

Arnavutköy'de Otobüs Kazası: 4 Yaralı

Habipler - 29.06.2023
Başakşehir'de kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

Başakşehir'de kontrolden çıkan tır otomobilin üzerine devrildi: 2 yaralı

Habipler - 15.05.2023
Hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet taksiyi altına aldı! 3 kişi yaralandı

Hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet taksiyi altına aldı! 3 kişi yaralandı

Habipler - 28.03.2023
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ BARİYERLERE ÇARPTI: YARALILAR VAR-2

İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ BARİYERLERE ÇARPTI: YARALILAR VAR-2

Habipler - 11.03.2023
Makas atan hafif ticari araç faciaya neden oldu... Karşı şeritten gelen otomobilin üzerine böyle uçtu

Makas atan hafif ticari araç faciaya neden oldu... Karşı şeritten gelen otomobilin üzerine böyle uçtu

Habipler - 24.12.2022
Kaybolan işçi için umutlu bekleyiş sürüyordu! Alevlere teslim olan fabrikadan acı haber geldi

Kaybolan işçi için umutlu bekleyiş sürüyordu! Alevlere teslim olan fabrikadan acı haber geldi

Habipler - 23.12.2022
Sultangazi'de farklı zamanlarda 2 iş yerine giren hırsızlar 620 bin TL değerinde malzeme çaldı

Sultangazi'de farklı zamanlarda 2 iş yerine giren hırsızlar 620 bin TL değerinde malzeme çaldı

Habipler - 29.09.2022
Sultangazi'de aracını site girişine park eden sürücüye tepki

Sultangazi'de aracını site girişine park eden sürücüye tepki

Habipler - 27.09.2022
Sultangazi'de tartıştığı eşini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Sultangazi'de tartıştığı eşini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

Habipler - 08.06.2022
SULTANGAZİ'DE SİLAHLA YARALADIĞI EŞİNİ REHİN ALDI

SULTANGAZİ'DE SİLAHLA YARALADIĞI EŞİNİ REHİN ALDI

Habipler - 07.06.2022
Arnavutköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Arnavutköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Habipler - 22.03.2022
Sultangazi Belediyesi ekipleri karla mücadeleyi dört bir yandan sürdürüyor

Sultangazi Belediyesi ekipleri karla mücadeleyi dört bir yandan sürdürüyor

Habipler - 12.03.2022
Sultangazi'de hurda deposunda yangın paniği

Sultangazi'de hurda deposunda yangın paniği

Habipler - 26.02.2022
SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN

SULTANGAZİ'DE HURDALIKTA YANGIN

Habipler - 26.02.2022
ÖĞRETMEN ŞEYDA, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

ÖĞRETMEN ŞEYDA, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Habipler - 22.02.2022
Anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

Anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

Habipler - 22.02.2022
Sultangazi'de mavi su tedirginliği

Sultangazi'de mavi su tedirginliği

Habipler - 19.02.2022
SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ

SULTANGAZİ'DE RÖGARDAN TAŞAN MAVİ SU TEDİRGİNLİĞİ

Habipler - 19.02.2022
Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi'ne modern pazar alanı

Sultangazi'de Eski Habipler Mahallesi'ne modern pazar alanı

Habipler - 14.02.2022
Sultangazi'de çatıdan düşen kar yığını lüks otomobile zarar verdi

Sultangazi'de çatıdan düşen kar yığını lüks otomobile zarar verdi

Habipler - 30.01.2022
İstanbul'da iplik fabrikasında korkutan yangın

İstanbul'da iplik fabrikasında korkutan yangın

Habipler - 26.01.2022
Esnaftan yolda kalan sürücülere çay ikramı

Esnaftan yolda kalan sürücülere çay ikramı

Habipler - 25.01.2022
Son dakika haberleri: Sultangazi'de kamyonun çarptığı kurye metrelerce sürüklendi... O anlar kamerada

Son dakika haberleri: Sultangazi'de kamyonun çarptığı kurye metrelerce sürüklendi... O anlar kamerada

Habipler - 09.01.2022
SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

SULTANGAZİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Habipler - 01.01.2022
İSTANBUL- Sultangazi'de kontrolden çıkan araç şarampole devrildi

İSTANBUL- Sultangazi'de kontrolden çıkan araç şarampole devrildi

Habipler - 01.01.2022
SULTANGAZİ'DE DRİFT YAPARKEN REFÜJE ÇIKTI

SULTANGAZİ'DE DRİFT YAPARKEN REFÜJE ÇIKTI

Habipler - 01.01.2022
Bebeğini kurtaran anne kamyonun altında kalarak can verdi! Olay yerine gelen baba yıkıldı

Bebeğini kurtaran anne kamyonun altında kalarak can verdi! Olay yerine gelen baba yıkıldı

Habipler - 22.12.2021
Son dakika... Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti: 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Son dakika... Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti: 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Habipler - 22.12.2021
Son dakika haber! Sultangazi'de karasız sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu

Son dakika haber! Sultangazi'de karasız sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu

Habipler - 27.11.2021
Alaattin Topuz Caddesi'ne prestij çalışması

Alaattin Topuz Caddesi'ne prestij çalışması

Habipler - 25.09.2021
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, servis aracına çarptı: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, servis aracına çarptı: 2 yaralı

Habipler - 23.09.2021
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTI

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTI

Habipler - 23.09.2021
Sultangazi'de tekstil fabrikasının atık suyu caddeyi göle döndürdü

Sultangazi'de tekstil fabrikasının atık suyu caddeyi göle döndürdü

Habipler - 12.09.2021
75 yaşındaki nine yaralı halde bulduğu baykuşa evladı gibi bakıyor

75 yaşındaki nine yaralı halde bulduğu baykuşa evladı gibi bakıyor

Habipler - 01.09.2021
EYÜPSULTAN'DA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

EYÜPSULTAN'DA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Habipler - 13.08.2021
ARNAVUTKÖY'DE BETON MİKSERİ YAN YATTI; TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

ARNAVUTKÖY'DE BETON MİKSERİ YAN YATTI; TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Habipler - 02.08.2021
Arnavutköy'de yaşanan hafriyat terörü kamerada

Arnavutköy'de yaşanan hafriyat terörü kamerada

Habipler - 29.07.2021
SULTANGAZİ'DE TEHLİKE SAÇAN DERE

SULTANGAZİ'DE TEHLİKE SAÇAN DERE

Habipler - 26.07.2021
Sultangazi'de Alibeyköy barajına akan dere tehlike saçıyor

Sultangazi'de Alibeyköy barajına akan dere tehlike saçıyor

Habipler - 26.07.2021
Kemerburgaz'da tır yangını

Kemerburgaz'da tır yangını

Habipler - 17.07.2021
KURBAN PAZARLARINDA HAREKETLİLİK

KURBAN PAZARLARINDA HAREKETLİLİK

Habipler - 10.07.2021
Taksi şoförü, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı...O anlar kamerada

Taksi şoförü, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı...O anlar kamerada

Habipler - 09.07.2021
Kaybolan küçük kızın annesi ile kavuşma anı yürekleri dağladı

Kaybolan küçük kızın annesi ile kavuşma anı yürekleri dağladı

Habipler - 08.07.2021
Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü

Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü

Habipler - 06.07.2021
Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü

Habiplerde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda tır ters döndü

Habipler - 06.07.2021
Sultangazi'de sokaklarına doğal gaz verilmeyen vatandaşlardan İGDAŞ'a tepki

Sultangazi'de sokaklarına doğal gaz verilmeyen vatandaşlardan İGDAŞ'a tepki

Habipler - 28.06.2021
Son dakika! Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı... Ortalık savaş alanına döndü

Son dakika! Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı... Ortalık savaş alanına döndü

Habipler - 24.06.2021
SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA

SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ SOPALI KAVGA KAMERADA

Habipler - 24.06.2021
Minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Habipler - 09.06.2021
Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor

Kanalizasyona düşen ördek 13 gündür kurtarılmayı bekliyor

Habipler - 07.06.2021
Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Habipler - 07.06.2021
SULTANGAZİ'DE TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE MARKET ÇALIŞANINI DOLANDIRDILAR

SULTANGAZİ'DE TIRNAKÇILIK YÖNTEMİYLE MARKET ÇALIŞANINI DOLANDIRDILAR

Habipler - 05.06.2021
Tavukları çalınan mahalleli, çareyi güvenlik kamerasında buldu

Tavukları çalınan mahalleli, çareyi güvenlik kamerasında buldu

Habipler - 31.05.2021
Çıkış yolunu bulamayan köpek balkondan aşağıya atladı

Çıkış yolunu bulamayan köpek balkondan aşağıya atladı

Habipler - 27.05.2021
Sultangazi'de tavuk hırsızları bir gecede onlarca kümesi boşalttı

Sultangazi'de tavuk hırsızları bir gecede onlarca kümesi boşalttı

Habipler - 25.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına hatıra ormanı kuruldu

Habipler - 21.05.2021
Son dakika haberleri: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: 'Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı yarın açılıyor'

Son dakika haberleri: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı yarın açılıyor"

Habipler - 20.05.2021
/harita ile yeniden/ Bakan Karaismailoğlu: 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor

/harita ile yeniden/ Bakan Karaismailoğlu: 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor

Habipler - 20.05.2021
Akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua eden adam yeni aracına kavuştu

Akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua eden adam yeni aracına kavuştu

Habipler - 23.04.2021
Girdiği işyerinden eli boş çıkmadı, çay ve şeker çaldı...Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı

Girdiği işyerinden eli boş çıkmadı, çay ve şeker çaldı...Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı

Habipler - 19.04.2021
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Habipler - 19.04.2021
Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Habipler - 17.04.2021
Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı

Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı

Habipler - 31.03.2021
SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE GERİ GİDEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE GERİ GİDEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Habipler - 31.03.2021
SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE GERİ GİDEN TIR TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE GERİ GİDEN TIR TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Habipler - 30.03.2021
YOLDA İNATLAŞAN SÜRÜCÜLERİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA

YOLDA İNATLAŞAN SÜRÜCÜLERİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTIĞI ANLAR KAMERADA

Habipler - 27.03.2021
Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü

Bacası tutuşan fabrikada felaketin eşiğinden dönüldü

Habipler - 18.03.2021
Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE FABRİKA BACASINDA YANGIN GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE FABRİKA BACASINDA YANGIN GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Habipler - 18.03.2021
Son dakika! Sultangazi'de 2 kere kaza yaptı; alkollü çıktı

Son dakika! Sultangazi'de 2 kere kaza yaptı; alkollü çıktı

Habipler - 27.02.2021
Son dakika! Başakşehir'de trafik kazası; 2 yaralı

Son dakika! Başakşehir'de trafik kazası; 2 yaralı

Habipler - 22.02.2021
Kısıtlamada parkta gürültü yapanlara silahlı tehdit

Kısıtlamada parkta gürültü yapanlara silahlı tehdit

Habipler - 08.02.2021
Panelvan minibüsle caddede drift yaptı

Panelvan minibüsle caddede drift yaptı

Habipler - 08.02.2021
Kale'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Kale'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

Habipler - 27.01.2021
Son dakika haber: (Havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DE MAHALLELİ İLE PAŞA TORUNLARININ ARSA MÜCADELESİ

Son dakika haber: (Havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DE MAHALLELİ İLE PAŞA TORUNLARININ ARSA MÜCADELESİ

Habipler - 19.01.2021
Sultangazi'de çalınan internet kablolarının yerine yenileri takılıyor

Sultangazi'de çalınan internet kablolarının yerine yenileri takılıyor

Habipler - 09.01.2021
İNTERNET KABLOLARI YİNE ÇALINAN MAHALLELİ İSYAN ETTİ:  ÇOCUKLARIMIZ DERSE GİREMİYOR

İNTERNET KABLOLARI YİNE ÇALINAN MAHALLELİ İSYAN ETTİ:  ÇOCUKLARIMIZ DERSE GİREMİYOR

Habipler - 03.01.2021
Sultangazi'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Sultangazi'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Habipler - 02.12.2020
A1 Caddesi'ndeki futbol sahası yenilendi

A1 Caddesi'ndeki futbol sahası yenilendi

Habipler - 05.11.2020
Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu

Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu

Habipler - 29.10.2020
Son dakika... Kumsal bebeğin cenazesi yakınları tarafından alındı

Son dakika... Kumsal bebeğin cenazesi yakınları tarafından alındı

Habipler - 18.10.2020
Sultangazi'de Elektrik Trafolarından Bakır Kablo Çalan Şüpheliler Gözaltına Alındı
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