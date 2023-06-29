Habipler Haberleri
Makas atan hafif ticari araç faciaya neden oldu... Karşı şeritten gelen otomobilin üzerine böyle uçtu
Kaybolan işçi için umutlu bekleyiş sürüyordu! Alevlere teslim olan fabrikadan acı haber geldi
Sultangazi'de farklı zamanlarda 2 iş yerine giren hırsızlar 620 bin TL değerinde malzeme çaldı
Son dakika haberleri: Sultangazi'de kamyonun çarptığı kurye metrelerce sürüklendi... O anlar kamerada
Bebeğini kurtaran anne kamyonun altında kalarak can verdi! Olay yerine gelen baba yıkıldı
Son dakika... Sultangazi'de hafriyat kamyonu dehşeti: 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber! Sultangazi'de karasız sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu
Taksi şoförü, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çalarak kaçtı...O anlar kamerada
Son dakika! Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler de karıştı... Ortalık savaş alanına döndü
Son dakika haberleri: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Kuzey Marmara Otoyolu Hasdal-Habipler-Başakşehir etabı yarın açılıyor"
/harita ile yeniden/ Bakan Karaismailoğlu: 400 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz yarın tamamen hizmete giriyor
Akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua eden adam yeni aracına kavuştu
Girdiği işyerinden eli boş çıkmadı, çay ve şeker çaldı...Hırsızlık anları saniye saniye kameralara yansıdı
Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı
SULTANGAZİ'DE TERS YÖNDE GERİ GİDEREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN TIR SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE FABRİKA BACASINDA YANGIN GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI
Son dakika haber: (Havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DE MAHALLELİ İLE PAŞA TORUNLARININ ARSA MÜCADELESİ
İNTERNET KABLOLARI YİNE ÇALINAN MAHALLELİ İSYAN ETTİ: ÇOCUKLARIMIZ DERSE GİREMİYOR
Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu