Son dakika... SPOR Bülent Korkmaz Bize inanmayanlar, güvenmeyenler oldu
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Son dakika... SPOR Bülent Korkmaz Bize inanmayanlar, güvenmeyenler oldu

Son dakika haberi... SPOR Bülent Korkmaz Bize inanmayanlar, güvenmeyenler olduTolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Maddi manevi anlamda fedakarca çalışan başkanımız ve yöneticilerimiz yalnız bırakılmasın.

24.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 24.07.2020 23:04

SPOR Bülent Korkmaz Bize inanmayanlar, güvenmeyenler oldu

Tolga YANIK KONYA (DHA) - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Maddi manevi anlamda fedakarca çalışan başkanımız ve yöneticilerimiz yalnız bırakılmasın. Tüm Konya şehrinin her kesimi ile takımımıza sahip çıkması gerekiyor dedi.

'Ligde kalmanın ve bunu başarmanın rahatlığı ve mutluluğu, huzuru var' diyen Bülent Korkmaz, 'Özellikle bize inanmayanlar, bize güvenmeyenler oldu, olacaktır da. Bu gayet normal. Baktığınız zaman oynadığımız rakipler Medipol Başakşehir şampiyon, Trabzonspor ikinci durumda. Yenmek zor gibi gözüküyordu. Gaziantep FK maçından sonra takımda büyük bir yıkım oldu. Ama ben ve ekibim maç bittikten sonra sahada ve soyunma odasında, dönüşte uçakta ve burada antrenman sahamızda konuşarak motivasyon sağladık. Çünkü o saatten sonra fiziksel yeterliliğin bir önemi yoktu. Çocuklar gerçekten var güçleriyle son iki maçı oynadılar. Çok önemli iki galibiyet aldık. Belki Konyaspor'un tarihine geçebilecek iki hafta vardı. Dolayısıyla elde edilen sonuçlardan dolayı oyuncularımı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Başkanımıza ve yöneticilerimize bizi yalnız bırakmayıp her zaman destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. Ligin sonuna geldik ve son maçı oynayacağız. Ama son maçı kaybetmeden veya kazanarak bitirmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz açıklamalarına şöyle devam etti 'Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oluyor. Özellikle bugün Jens Jonsson'un ayrılması beni son derece üzdü. Çok önemli bir oyuncu, çok iyi bir örnek ve profesyoneldi. Sürekli yabancı oyunculardan bahsediliyor. Ben bunlara gülüp geçiyorum. Ama Jens Jonsson kontratı bitmesine rağmen takımda kalmayı isteyerek her oyuncu gibi mücadelesini yaptı. Jens Jonsson'a kendi adıma ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Böyle yabancı oyuncular her zaman için baş üstünde taşınıyor. Taşınmalıdır da bence. Çok şey öğreniyorlar ve öğretiyorlar. İnşallah önümüzdeki sene bu durumu yaşamayız. Ama bir şeyi unutmamak lazım. Konyaspor efsane bir dönem geçirdi. Ondan sonra da kötü dönemler yaşadı' diyen Teknik Direktörümüz Bülent Korkmaz, 'Herkes bunun dersini almak zorunda. İnşallah bu dönemleri bir daha yaşamayız. Hiç yakışmıyor ve yaşamamalı da zaten. Ama altını çizerek söylüyorum. Şehrin ileri gelenleri kulübe ve takıma sahip çıkmalı. Ben bu desteği görmedim. Başkanımız ve yöneticilerimiz gerçekten fedakarca ve özverili bir şekilde gerçek anlamda ellerinden geleni maddi manevi anlamda yaptılar. Ama ileri gelenlerinden bu desteği görmedik. Onun üzüntüsü var. Çünkü nihayetinde Konya takımı bir marka ise herkes bu marka değerine sahip çıkacak.

Yeni sezon planlaması ile ilgili de görüşleri sorulan Bülent Korkmaz, 'Birinci şartım başkanımız devam edecekse bende devam ederim. Zaten kontratım var. İkinci şartım ise şehrin ileri gelenlerinin desteklemesi lazım. Desteklemezse ben bırakacağım. Çünkü başkanımız ve yöneticilerimiz fedakarca bu kadar zahmete katlanıyorlarsa herkesin taşın altına elini değil gövdesini koyması lazım. Nasıl Medipol Başakşehir şampiyon oluyorsa tebrik ediyorum ve kutluyorum. Önceden Bursaspor şampiyon oldu. Sivasspor ve Gaziantepspor bir ara şampiyonluğa oynadılar. Bakıldığı zaman herkesin ortak hareket ettiğini görüyorsunuz. Ben aslında burada bunu görmek istiyorum. Bunu görürsek ve doğru bir planlama ile nihayetinde çok değerli bir oyuncu gitti Jens Jonsson ve yerlerine transferler yapılacak. Bunun içinde doğru bir planlama yapmak gerekiyor' diyerek sözlerini noktaladı.

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Son dakika... SPOR Bülent Korkmaz Bize inanmayanlar, güvenmeyenler oldu

Kaynak: DHA

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