Son dakika... Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesine ilişkin davada müşteki ve tanık beyanları alındı
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Son dakika... Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesine ilişkin davada müşteki ve tanık beyanları alındı

Son dakika... Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesine ilişkin davada müşteki ve tanık beyanları alındı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kamuoyunda "bioenerji ve metafizik uzmanı" olarak bilinen Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinin sahibi Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesi, bir çalışanının da yaralanmasına ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kamuoyunda "bioenerji ve metafizik uzmanı" olarak bilinen Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinin sahibi Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesi, bir çalışanının da yaralanmasına ilişkin biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Öztürk, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Bazı müdahiller ve avukatları ile sanık avukatlarının da salonda hazır bulunduğu duruşmada, şikayetçi ve tanık ifadeleri alındı.

Müşteki Osman Özgölet ifadesinde, tutuklu sanık Öztürk'ün olay günü işletmeye geldiğini ve satış konusuyla ilgili ithamlarda bulunduğunu belirterek, "Sanık tekrar işletmeye gelip önce Salih Memişoğlu'na ateş etti. Daha sonra döndü Ömer Faruk Zengin'e ve bana ateş etti. O sırada müdahale etme şansımız yoktu. Bana yanlışlıkla değil hedef gözeterek ateş etti. Öldürmeye çalıştı. Hala vücudumda kurşunlar var." diye konuştu.

Bu ifade üzerine söz alan tutuklu sanık Öztürk, "Hepsi yalan. anlattıklarının doğru olabilmesi için ya psikopat ya deli olmam lazım." dedi.

Duruşmada daha sonra ifadesine başvurulan tanık Ömer Faruk Çınar, Salih Memişoğlu'nun yanında çalıştığını, olay günü Memişoğlu ile sanık Öztürk'ün, kendisinin bulunduğu ofise birlikte geldiklerini, sohbet ettiklerini söyledi.

Sakin bir şekilde konuşan Öztürk ve Memişoğlu'na çay servis ettikten sonra yanlarından ayrıldığını kaydeden Çınar, "Olay birden bire cereyan etti. Öztürk silahını çekerek Memişoğlu'nun göğsüne bir el ateş etti. Ardından Ömer Faruk Zengin ve Osman Özgölet'e yaklaşık 4-5 el ateş etti. Kendimi dışarıya attım. Memişoğlu vurulduktan sonra ayağa kalktı. Benim çıktığım kapıya doğru geldi ancak kapı eşiğinde yere düştü. Göğsünden yaralanmıştı. Sonrasında Mustafa Öztürk kafasına bir el daha ateş etti. Sanık sonra olay yerinden uzaklaştı." şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına ve dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

-İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Mart'ta Alemdağ Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesindeki iş yerinde meydana gelen saldırıda, tutuklu sanık Mustafa Öztürk'ün saldırı esnasında, Salih Memişoğlu ve çalışanı Ömer Faruk Zengin'i silahla vurarak öldürdüğü, Osman Özgölet'i ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, bu kapsamda Memişoğlu ile çalışanını öldüren Mustafa Öztürk'ün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve 4 kişiye yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 36 yıldan 60 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık Öztürk'ün oğulları olan Ensar ve Bayram Öztürk'ün "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, 2 akrabası Mehmet ve Satılmış Güneş hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıldan 25'er yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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Son dakika... Salih Memişoğlu ile bir çalışanının öldürülmesine ilişkin davada müşteki ve tanık beyanları alındı - Haberler
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