Son Dakika! Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

Dün akşam NTV'de bir programa katılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çocuklardaki aşılama uygulamasına ve vaka sayılarındaki artışa yönelik açıklamalarda bulundu.

BEBEKLERE YANLIŞLIKLA KORONA AŞISI YAPILDIĞINI SÖYLEDİ

Kurugöl, bu esnada çok tartışılacak ifadeler kullandı. Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

"ÜNLÜ BİR TIP DERGİSİNDE YAYINLANACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi: "Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu gelişmeler sonrasında Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere korona aşısı yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır.

İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır.''

YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI SÖYLEDİ

Kurugöl tepki çeken açıklamaları sonrasında bugün yine bir yayına bağlanarak yanlış anlaşıldığını söyledi. "Söz konusu olay yanlış yorumlandı. Sadece tek bir vaka var." diyen profesör, şunları söyledi: "O da Ege'de değil, biz üniversitede sadece takibini yaptık. Durum fark edilir edilmez zaten İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvuruldu. Temmuz ayında olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için özür dilerim. Dünyanın en güvenli sistemlerinden biri Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu aşı sistemidir." dedi.

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