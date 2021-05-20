Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısı 10 binin altına indi

Son dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi" dedi. Toplantıya katılan BioNTech CEO'su Uğur Şahin ise 120 milyon doz için anlaşma yapıldığını açıkladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu sona erdi. Toplantıya BioNTech aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin ve Profesör Doktor Özlem Türeci de katıldı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi. Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var. Küresel salgında salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi" dedi.

"ÇOK GAYRET GÖSTERDİNİZ"

Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an Özlem Türeci çalışmalarına devam ediyor olduğunu söyleyerek aramızdan ayrıldı. Uğur Hocamız şu an beni dinliyorlar. Bugün özellikle Uğur Hoca'mızın bazı görüşlerini bizzat kendisinden duymanızı istiyoruz. Uğur Hocam vatandaşımızın sizden duymasını istediği bazı konuları sıralamak istiyorum. Ama öncelikle bugün de medyaya yansımış oldu, son olarak bildiğiniz gibi 27 Aralık'ta ilk anlaşmamızı yapmıştık. Ondan 3 ay önce başlayan görüşmelerimiz olmuştu. Bu süreçte haftada en az 2 kere telefonla görüşmelerimiz oldu. Çok yoğun gayret gösterdiniz."

"120 MİLYON DOZ AŞI İÇİN ANLAŞMA YAPILDI"

Bilim Kurulu toplantısına katılan Profesör Doktor Uğur Şahin, "Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakan'ın anlattığı gibi beraber konuşuyoruz. Türkiye'ye uygulanan aşıyı nasıl bitirebiliriz diye. Aralık'ta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan, her 2-3 hafta arada istediği dozları yükseltti. Tamamı 120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum. Türkiye, altıncı ayın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında ise tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekip yoğun çalıştı. Planları yapıldı. Ne zaman, kaç doz aşı gideceği konusunda anlaştık. Zamanında aşıları Türkiye'ye göndermeyi hedefliyoruz" dedi.

"BİZİM AŞIMIZ MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ"

Şahin, "Bugüne kadar aşıyı 30'dan fazla varyantı denedik. Bizim aşımız mutasyonlara karşı etki gösteriyor. Afrika mutasyonuna karşı iyi sonuç verdi. Bu hafta Hindistan varyantını da deneyeceğiz. Yüzde 70-75 oranında enfeksiyon korunması bekliyoruz varyanta karşı" şeklinde konuştu.

"3. DOZ AŞI ÖNERİYORUZ"

Bakan Koca'nın "3. doz aşının bu yıl mı yoksa gelecek yıl mı yapılması konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum" sorusuna Şahin "Enfeksiyon geçirmiş olan kişiler, bizim gördüğümüze göre ilk dozdan sonra yüksek antikora sahip oluyor. İki aşı yapılmış gibi antikorlar oluyor. Hastalığı geçiren kişiler için 1 doz yeterli olabilir. 3. doz ise en erken 6 ay sonra. Türkiye'de 2021 için değil ama 2022 için ilave, yani 3. doz aşı öneriyoruz" diye konuştu.