Son Dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı
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Son dakika: Rusya - Ukrayna savaşında 12. güne girilirken çatışmalar ve bombardımanlar sonucu çok sayıda sivil ve asker hayatını kaybetti. Öte yandan önceki iki görüşmeden bir sonuç çıkaramayan iki ülkenin heyetleri Belarus sınırında 3. kez müzakere masasına oturdu. Görüşme saat 17'de başladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle başlayan savaşta 12. güne girildi. Günlerdir birçok kent bombalandı, saldırılarda yüzlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. İki ülke yetkilileri önceki gün gerçekleştirdikleri 2. müzakere kapsamında sivillerin tahliye edildiği bölgelerde barış koridoru oluşturulması için anlaşmaya vardı. Ancak ilan edilen geçici ateşkeslerle yapılacak sivil tahliyeleri, bombardıman devam ettiği için tam anlamıyla gerçekleştirilemedi.
İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3'üncü turu TSİ 17.00 Belarus'un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde başladı. Rusya tarafı toplantı yerine yaklaşık 1 saat önce, Ukrayna tarafı ise toplantıya 20 dakika kala ulaştı.
Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmeden önce ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, "Daha önce söz verdiğimiz Donbass ve diğer kentlerdeki insani koridorlar açık tutuluyor. Bugün Ukrayna tarafıyla bu koridorların durumunu ele alacağız" dedi.
Ateşkese rağmen insani koridorlarda süren çatışmalar nedeniyle sivillerin tahliye edilememesinden dolayı üzüntü duyduklarını ifade eden Medinskiy, "Rusya'nın Ukrayna ile son tur müzakerelerde varılan anlaşmalara rağmen sivillerin tahliyesi için şehirlerde açılan insani koridorların faal olarak kullanılamaması nedeniyle üzüntü duyuyoruz" dedi.
Sivillerin tahliyesinin Ukraynalı milliyetçiler tarafından engellendiğini savunan Medinskiy, "Şehirlerde mevzileri ele geçiren milliyetçiler, dolaylı ve doğrudan canlı kalkan olarak kullanarak sivilleri orada tutmaya devam ediyor" dedi.
Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika içinde sivillere yönelik geniş çaplı saldırıların bir argüman olduğuna ciddi şekilde inanan bir ülkenin temsilcileriyle konuşmaya başlayacağız" dedi.
İşte savaşın 12. gününde yaşanan önemli gelişmeler:
Ukrayna, Karadeniz'de bir Rus savaş gemisini etkisiz hale getirdiklerini iddia etti. Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Basın Servisi Başkanı Sergey Bratçuk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odessa'nın yakınında bir Rus savaş gemisinin vurulduğunu bildirdi. Bratçuk, "Bir düşman gemisi daha eksildi." ifadesini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün gece Ukrayna halkına seslendi. Zelenski, "Yıkılan evlerimiz için affetmeyeceğiz. Topraklarımıza düşen 500 roketi affetmeyeceğiz. Silahsız insanların kurşunlanmasını affetmeyeceğiz. Yüzlerce mağduru, binlerce acıyı affetmeyeceğiz ve Tanrı bugün, yarın ve hiçbir zaman affetmeyecek! Affetmek yerine kıyamet kopacak. Bundan eminim. Saldırganın cüretkarlığı, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımların yeterli olmadığını, çünkü anlamadıklarını, hissetmediklerini, dünyanın gerçekten kararlı olduğunu, dünyanın gerçekten bu savaşı durdurmak istediğini görmediklerinin açık bir işaretidir" dedi.
Bu sabah saatlerinde Rusya tarafından, Nikolaev'de bulunan toplu konut alanları vuruldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vurulan sivil yerleşim alanlarının harabeye döndüğü görüldü. Ukrayna birlikleri, alev alan yapılarda söndürme çalışmaları gerçekleştirdi.
Diğer yandan geçici ateşkes ilan edilmesine rağmen sivillerin bölgeden tahliye edilmesi engelleniyor. Saldırıların devam etmesi nedeniyle binlerce masum insan, yaşlı, kadın, çocuk, bebek demeden savaşın ortasından çıkabilmeyi umuyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün şiddetin dozu arttı. Kiev'e 20 km uzaklıktaki Irpin'de binlerce sivilin tahliye yolları bombalandı. Kuşatma altındaki Mariupol'den sivillerin tahliyesi için hafta sonu iki kez girişimde bulunuldu. İki girişim de başarısızlıkla sonuçlandı.
Rusya bugün de saat 10.00'dan itibaren ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Açıklamada Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumi'den insani koridorlar açılacağı belirtildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhanks yönünde kendi pozisyonlarını korumaya devam ettiği ve düşmana zarar verdiği kaydedilirken, silahlı kuvvetlerin yaptığı birkaç başarılı karşı saldırı sonucunda Rus ordusunun yaklaşık 40 asker ile 11 askeri aracını kaybettiği belirtildi.
Ukrayna makamları dün, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat ila 6 Mart tarihleri arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askerin hayatını kaybettiğini, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve 4 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Dün akşam Rus birliklerinin Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki iki kasabaya düzenlediği bombardımanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 25 evin bombardıman sonucu yıkıldığını duyurdu. Bombardıman sonucu enkazdan 5 çocuğun kurtarıldığı belirtildi.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022