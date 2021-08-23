Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım kadını hayata bağladı

Rize'de kaldırımda yürürken karşıdan karşıya geçmek istediği sırada vazgeçen ve geri dönen vatandaşın atmadığı bir adım, hayatını kurtardı. Kontrolü kaybederek fırına dalan araç nedeniyle 4 kişi yaralandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşanan kaza, yürekleri ağza getirdi. Kaldırımda yürüdüğü sırada yolun karşısına geçmek isteyen vatandaş, atmaktan vazgeçtiği adım sayesinde hayata tutundu.

FIRIN CAMINDAN İÇERİ DALDI

İlçeye bağlı Cumhuriyet Caddesi'nde 34 DNS 180 plakalı araç ile Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'ne hızla giriş yapan Nedim Yakıcı bir anda direksiyonun hakimiyetini kaybederek fırının camından içeriye daldı. Caddenin hemen kenarında bulunan 2 kadın aracı son anda fark ederek ölümden döndü.

FIRINDAKİLER YARALI OLARAK KURTULDU

Kazada sürücü Nedim Yakıcı ve eşi Aysel Yakıcı ile birlikte fırının içerisinde bulunan işletme sahibi Zeki Kuyumcu ve çalışan Ahmet Kaçalin yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MUCİZE KURTULUŞ KAMERALARDA

Kaza öncesinde bir caddeden diğer caddeye hızla giren aracın görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddenin kenarında bulunan 1 kadın son anda aracı fark etti ve adım atmaktan vazgeçti. Vazgeçtiği adım sayesinde ölümden kurtulan kadın aracın hızıyla ise bir anda yere savruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Özyanık