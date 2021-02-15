Son Dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'ya tahliye edildi
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Son Dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'ya tahliye edildi

15.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:37
Son Dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı'ya tahliye edildi

Son dakika: Muğla'da cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi. Davada ayrıca Gültekin ailesinin reddi hakim talebi kabul edilmedi.

Pınar Gültekin davasında tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı, 3. duruşmada bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in geçen celsedeki reddi hakim talebi, kabul edilmedi. Karara tepki gösteren Epözdemir, "Mahkemenin adil olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Duruşmada ayrıca Cemal Metin Avcı'nın eşi ve diğer tanıklar dinlendi. Pınar Gültekin'in ölüm nedeni ve zamanına ilişkin Adli Tıp raporu okundu.

MERTCAN AVCI'YA TAHLİYE

Sanıklardan Mertcan Avcı yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edildi. Bir sonraki duruşma 26 Nisan'a ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DAVA SÜRECİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım 2020'deki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. İkinci duruşmada Baba Sıddık Gültekin, mahkemede adil yargılama olmadığını öne sürerek duruşma salonunu terk edip reddi hakim talebinde bulunmuş, duruşma 15 Şubat'a ertelenmişti.

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