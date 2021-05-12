Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var
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Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika: Pendik'te bulunan bir metro inşaatında, dinamitlerin henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etmesiyle şiddetli patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu, bazı vatandaşlar da yaralandı.

Pendik Kaynarca'da bulunan metro inşaatında saat 20.00 sıralarında iddiaya göre dinamit patlaması meydana geldi.

Patlamanın, metro inşaatında kontrollü patlama hazırlığı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayıcıların infilak etmesi üzerine oluştuğu öğrenildi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu.

BAZI VATANDAŞLAR HAFİF YARALANDI

Tuzla buz olan camların isabet etmesiyle çevrede bulunan bazı vatandaşların hafif yaralandığı öğrenildi. Patlamayla birlikte büyük paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarak olan biteni korkuyla izledi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var

"PATLAMA HABER VERİLMEDİ"

Sosyal medyada bir kullanıcı, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı etiketleyerek, "Sn başkanım Pendik Kaynarca'da bulunan aile dostumuzun evine yapılacak metro hattı yakın. Daha önce dinamit patlatırken haber veriyorlarmış. Fakat bugün hem haber vermemişler hem de büyük bir gürültüyle evin camları kırılarak patlama meydana geldi" dedi.

Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var
Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var
Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var
Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var
Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var
Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var
Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var
Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pendik'teki metro inşaatında patlama
Pendik'teki metro inşaatında patlama
Haber Yorumları (1)
ARDA YILDIZ: Dükkandaydım. Devamlı metro inşaatında kayaları parçalamak için oluyordu ama bu olağan bir patlamaydı. İstanbula o kadar metro yapıldı sağolsun ilk kez imamoğlu döneminde kaza yaşanıyor. Ehliyetsiz kişilere yandaşına iş yaptırırsa olacağı budur inşallah ölü yada yaralı yoktur.
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