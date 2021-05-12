Son Dakika: Pendik'te metro inşaatında büyük patlama! Yaralılar var

Son dakika: Pendik'te bulunan bir metro inşaatında, dinamitlerin henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etmesiyle şiddetli patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu, bazı vatandaşlar da yaralandı.

Pendik Kaynarca'da bulunan metro inşaatında saat 20.00 sıralarında iddiaya göre dinamit patlaması meydana geldi.

Patlamanın, metro inşaatında kontrollü patlama hazırlığı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayıcıların infilak etmesi üzerine oluştuğu öğrenildi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki binaların camları paramparça oldu.

BAZI VATANDAŞLAR HAFİF YARALANDI

Tuzla buz olan camların isabet etmesiyle çevrede bulunan bazı vatandaşların hafif yaralandığı öğrenildi. Patlamayla birlikte büyük paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara çıkarak olan biteni korkuyla izledi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"PATLAMA HABER VERİLMEDİ"

Sosyal medyada bir kullanıcı, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı etiketleyerek, "Sn başkanım Pendik Kaynarca'da bulunan aile dostumuzun evine yapılacak metro hattı yakın. Daha önce dinamit patlatırken haber veriyorlarmış. Fakat bugün hem haber vermemişler hem de büyük bir gürültüyle evin camları kırılarak patlama meydana geldi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı