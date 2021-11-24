Son dakika! Özel harekat polisi eşini göreve gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da, eşi özel harekat polisi Emrullah Çitil'i (32) tabancayla vurarak öldüren Yasemin Çitil (31) hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Yasemin Çitil'in eşinin yeni görev yeri olan Van'a gitmesini istemediği, bu yönde telefon mesajları attığı ortaya çıktı. Çitil hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 15 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıllık evli ve 3 yaşında 1 erkek çocukları olan Yasemin ve Emrullah Çitil arasında tartışma çıktı. Tartışmada Yasemin Çitil, silahını aldığı polis eşi Emrullah Çitil'e 6 el ateş etti. Yaralanan Emrullah Çitil, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrullah Çitil, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yasemin Çitil, 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Emrullah Çitil'in cenazesi ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Olayın ardından çiftin çocukları M.A.Ç., geçici olarak mirasçılık belgesi ile Yasemin Çitil'in babası Bayram Çakmak'a verildi.

Emrullah Çitil'in kız kardeşi Rabia Çitil ise, "Savcılık iddianamesi hazır ve bizim düşündüğümüz şekilde öngörülmüş bir iddianame. Kesinlikle nefsi müdafaalık bir durum olmadığını burada görüyoruz. Yine atılan mesajlarda Yasemin'in ağabeyime psikolojik bir baskı uyguladığı ve M.'ye bakamayacağını belirterek 'Artık senin çocuğunla baş edemem. Hiçbir yere gidemezsin. Bekle geliyorum' tarzında cümleler kullanarak ağabeyimi göreve göndermek istemediğini görüyoruz. Bu olay sırasında ağabeyimin hiçbir şekilde bir boğuşma esnasında olmadığı ve aksine ağabeyim en savunmasız anında böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Keza özel harekat polisi olan ağabeyim kendini her türlü boğuşmada savunabilecek birisi. Yasemin, ağabeyim balkondan kendini kurtarmak için attığında bile 2 kurşun sıkıyor üzerine ve bu artık öyle bir hırs ki polisler tarafından götürülürken, 'Ölmedi mi o, gebermedi mi hala?' diyerek bağırması bir pişmanlığı olduğunu göstermiyor. Gereğinin adli mercilerce yapılacağına inanıyoruz. Adalete güveniyoruz" diye konuştu.