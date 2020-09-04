Son Dakika! NATO'dan Ankara-Atina gerilimiyle ilgili açıklama geldi: Görüşmeler başladı, ancak henüz anlaşma sağlanamadı
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Son Dakika! NATO'dan Ankara-Atina gerilimiyle ilgili açıklama geldi: Görüşmeler başladı, ancak henüz anlaşma sağlanamadı

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki Yunanistan - Türkiye gerginliğine ilişkin yeni bir açıklama yaparak, "Teknik görüşmeler başladı, ancak henüz herhangi bir anlaşma sağlanamadı" dedi.

04.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:10

Yunanistan'la Doğu Akdeniz gerginliği devam ederken, bölgedeki tansiyonu düşürmek için NATO'dan açıklama gelmişti. Dün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in duyurduğu "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı." haberinden sonra yeni bir gelişme yaşandı. Stoltenberg, görüşmelerin başladığını ancak henüz bir anlaşmaya varılamadığını söyledi.

"GERİLİME ÇÖZÜM BULMAK İÇİN YAKIN TEMASTA KALACAĞIM"

Türkiye ve Yunanistan'ı "iki değerli müttefik" olarak niteleyen Stoltenberg, NATO'nun ortak güvenliği etkileyen konular için en önemli istişare platformu olduğunu belirtmiş ve "NATO dayanışması ruhu içinde gerilime çözüm bulmak için tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temas içinde kalmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"TEKNİK GÖRÜŞMELERE BAŞLANACAK"

NATO Genel Sekteri, dün yayınladığı yazılı açıklamasında, "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz'de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO'da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı." diyerek iki ülke arasında diyaloğun başladığının haberini vermişti.

MUTABAKATA VARILAMADI

Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Stoltenberg, "Teknik müzakere siyasi müzakereden ayrı tutulmalı" ifadelerini kullanarak Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik görüşmelerin başladığını, henüz bir mutabakata varılmadığını açıkladı.

"YUNANİSTAN HAKSIZ OLDUĞUNU BİLİYOR"

NATO'nun çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve uzlaşma çağrılarına kulak tıkayan Atina yönetiminin "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" açıklamasına ilk yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan gelmişti. Bakan Çavuşoğlu NATO'nun açıkladığı Türkiye-Yunanistan görüşmesini de yalanlayan Atina'ya yanıtında "Yunanistan, NATO Genel Sekreteri'ni yalanladı. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi. Yunanistan onlarla görüşebilmek için tüm haklarımızdan vazgeçmemizi bekliyorlarsa; bu olmayacak. Haklı olan diyalogdan kaçmaz ama Yunanistan haksız olduğunu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika! NATO'dan Ankara-Atina gerilimiyle ilgili açıklama geldi: Görüşmeler başladı, ancak henüz anlaşma sağlanamadı
Haber Yorumları (20)
DOĞULU: Yunanistanı bize bıraksın devlet büyüklerimiz atinayı kazma sapıyla alırız yüzme bilmediğimiz için sadece bizleri öbür tarafa geçirsinler yeter
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FENOMEN: Bunlara kaplan harakeratı başlatmak şart oldu..!!
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TOKMAK: Italya ve rusya yi Türkiye yanina cekmeli. Bu bekaa meselesinden de önemli.
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