Mustafa Üstündağ karıştığı kavga sonucu gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ralli ödül töreni sonrası araçların bulunduğu otoparka gelen oyuncu Mustafa Üstündağ ve yanındaki 4 kişi, ralli komite üyeleriyle tartıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ralli ödül töreni sonrası araçların bulunduğu otoparka gelen oyuncu Mustafa Üstündağ ve yanındaki 4 kişi, ralli komite üyeleriyle tartıştı. Çıkan kavga sonucu 3 kişi yaralanırken, Üstündağ ve yanındaki 4 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninden sonra oyuncu Mustafa Üstündağ, bir yakınının ralliye katıldığını ve henüz dönmediğini söyleyerek nerede olduğunu sordu. Görevliler ise aracın arızalandığını, çekiciyle aracın getirildiğini söylerken, görevlilerle tartışan Üstündağ, telefonla bir görüşme yaptı. Bir süre sonra arabayla 4 kişi gelirken, Üstündağ ve yanındaki 4 kişiyle rallinin komite üyeleri arasında kavga çıktı. Kavga sonucu silahla 1 kişi ayağından yaralanırken, 2 kişi ise vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edildi. Olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu Mustafa Üstündağ ile yanındaki 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı