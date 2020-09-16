Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Yardım Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

Muş'ta meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada, "Korkut ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Korkut, şiddetini ise 4.7 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DEPREM BİTLİS'TE DE HİSSEDİLDİ

Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem Bitlis'te hissedildi. Deprem dolayısıyla vatandaşlar sokaklara çıktı.

BAKAN SOYLU BİLGİ ALDI

Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" dedi.

MUŞ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Korkut ilçesinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.