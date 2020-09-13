Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını kışkırtıcılık olarak görüyoruz
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Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını kışkırtıcılık olarak görüyoruz

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, Meis adasının karşısındaki Antalya Kaş'ta yaptığı açıklamada "18 adanın Yunan komşularımız tarafından silahlandırılmasını kışkırtıcılık olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın adaları silahlandırmasını kışkırtıcılık olarak görüyoruz
13.09.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.09.2020 15:25

Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara göre silahsızlandırması gereken adalara mühimmat ve asker yığması Türkiye'nin gündeminde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Yunanistan'a bağlı olan Meis adasının karşısında bulunan Antalya Kaş'ta yaptığı açıklamalarda "Maalesef, 18 ada Yunan komşularımız tarafından anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılmış. Bunları kışkırtıcılık olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"MEİS ADASINDAKİLER İHTİYAÇLARINI KAŞ'TAN ALIYORLAR"

Anadolu Ajansı'na konuşan Bakan Akar şunları söyledi "Burada Yunan komşularımız, bizim burada daha önce yapılan anlaşmaları vs. bir tarafa bırakıp adaların karasularının ötesinde deniz yetki alanlarında ısrar ediyorlar. Bizim burada bazıları yüzerek gidip gelebiliyorlar. Halk burada birbirine çok yakın olarak yaşama katılıyor. Yunanların da ihtiyaçlarına Kaş'tan yaptıklarını, arkadaşlarımız da ifade ettiler.

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