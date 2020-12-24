Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Daha önce Meral Akşener'i partisi MHP'ye davet eden Bahçeli, olumsuz yanıt almıştı. Akşener ise bir "Memleket Masası" kurulmasını istediğini söylemiş, ancak bu şekilde kendileriyle bir araya gelebileceğini belirtmişti.

"SANA MASA KUR DEĞİL, EVİNE DÖN DEDİK"

MHP lideri Bahçeli ise bugün Akşener'in masa teklifine şu sözlerle yanıt verdi: "Sana masa kur değil evine dön dedik. Yeniden çağrı yapıyorum. Evine dön. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Dön evine, bitsin bu çile"

Bahçeli'nin açıklamalarınsan satır başları:

"Bizim için siyaset çıkarların at gibi yarıştığı, üzerine bahislerin oynandığı bir hipodrom değildir. Bizim için siyaset, koltuk, makam ve para aracı değildir. Bizim için siyaset nesillerden ziyade nefislerin doyumunu önceleyen bayağı hedeflerin yekvücudu değildir. Bizim için siyaset millete hizmet gayesinin aşkla taçlanmış ülkücü eylemidir. Bu hal ve durumun en kısa ifadesi şudur: Siyaset milli yükselişin, demokratik irkilişin millete kadar uzanan sosyal ve ekonomik toparlanışın ağırlık merkezidir.

MHP tuzaklara takılmadan, iftiralara bakmadan demokrasi mücadelesini yurdumuzun dört bir köşesinde sürdürmektedir. Vazgeçirmek için çırpınacaklar. Ellerine aldıkları kazma kürekle Türkiye'nin kuyusunu kim kazıyorsa, Türk Milleti'ne kimler zilleti reva görüyorsa bunun hesabını birer birer soracak MHP'dir, Cumhur İttifakı'dır. İl başkanlarımız hain oyunların farkındadır. Demokrasiyi istismar edenlere en iyi cevabı yapılan il ve ilçe kongrelerimiz ile vermeyi başardınız.

14 MART'TA MHP BÜYÜK KONGRESİ YAPILACAK

Salgın izin verirse 14 Mart 2021'de muazzam bir katılımla demokrasi şölenimiz gerçekleşecektir. 14 ilçemizde ilk kez kongre yaptık. Partimiz büyük kongresini yaptıktan sonra tarihi yolculuğuna yeni bir dinamizm ile devam edecektir. MHP ülkemizin her noktasındadır. Türk Milleti neredeyse oradadır, herhangi bir ilin, bölgenin değil, bütün Türkiye'nin partisiyiz. MHP, bütün hedeflerine ulaşmak için insan üstü çabayı ant olsun gösterecektir.

"2020 BELALARIN KOL GEZDİĞİ YILIN ADIDIR"

2020 belaların kol gezdiği, tehlikelerin cirit attığı bir yılın adıdır. Covid-19'un yoğun fırtınası bu yıla damga vurmuştur. Doğal afetler, terör eylemleri, ekonomik sancılar, diplomatik açmazlar adeta üst üste yığılmış görüş açımızı perdelemiştir. Salgının hasarı bundan mütevellit, Covid-19'un korkunç enkazı her toplumun üzerine çöreklenmiştir.

"KORONAVİRÜS SALGININDA TÜRKİYE ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEMİŞTİR"

Pek çok ülke koronavirüs karşısında kuytuya gizlenmişken Türkiye örnek davranış sergilemiş, şehir hastanelerinin donanımı ve sağlık çalışanlarımızın kahramanca mücadelesi ile öne çıkmıştır. Covid-19 virüsü henüz tanımı yapılamamış bir dünyanın kapılarını aralamıştır. Ticari sistemin mekanik aksamı teklemiştir. Modern hayatın en önemli vasfı olan akışkanlık kesintiye uğramıştır. Siyasi ve ekonomik ilişkiler ağır riskli bir kulvara girmiştir. Salgının sonuçlarının vahametini insan merkezli bir kavrayışla en aza çekmek mümkündür. Covid-19 aşısı ile, mesafe ve temizliğe riayetle, bunun yanında tıbbın müktesebatı ile bu kötü günler inşallah aşılacaktır. 2021 yılı inanıyorum ki insanlığın huzur penceresini ardında kadar açtığı döneme vesile olacaktır. Unutulan dayanışma korona günlerinde hatırlanmıştır. Küresel sefaletin hüküm sürdüğü bir dünyada insanlığın ortak değerlerini koruyup yaşatmak herkes adına büyük bir önemdedir.

MERAL AKŞENER'E "EVE DÖN" ÇAĞRISI

Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz bir tekliftir. Sana masa kur değil evine dön dedik. Yeniden çağrı yapıyorum. Evine dön. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Dön evine, bitsin bu çile.

Zillet partileri uzun süredir ya masa altındadır ya da zaman zaman masanın üzerine çıkmaktadır. Meşhum anayasa taslağını kimler nerede hazırladı? HDP'ye zeytin dalı uzatıp terörist Demirtaş ile kahvaltı rezervasyonu yapanlar masa kurmadan önce içine düştükleri zillete kafa yorsunlar. Millet kararını vermiştir. Perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin geleceğidir"

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