Son Dakika! Bahçeli'den "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP'li Başarır'a sert tepki: Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez

Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ı sert ifadelerle eleştirdi. Bahçeli, "Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez. Orduya satılmış demek bedelsiz satılmışlığın aleni beyanıdır. Askere düşmanlık düşmana askerliktir" ifadelerini kullandı.

"HESABI SORULMASI GEREKEN ŞEREFSİZLİKTİR"

Eleştirilerine devam eden Bahçeli, "Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna satılmış demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Başarıya kilitlenmiş bir insanın, durması veya durdurulması diye bir şey olamaz. Kadın hakkı bir insan hakkıdır. Kadınları hedef alan kaba, kırıcı, kötü muamele hem insan hakları ihlalidir, hem insanlık onurunun inkarıdır. Son yıllarda artan kadın cinayetleri, yaygınlaşan tecavüz vakalarıyla birlikte istismar haberleri toplum bekasına karşı işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmeli.

"KADINLAR İNSANDIR BİZLER İSE İNSANOĞLU"

Şiddet seli durmadan, şiddet yangını söndürülmeden, gözünü kan bürümüş psikopatlara set çekilmeden kadınlarla ilgili konuştuğumuz her konu eksik kalacaktır. Hiçbir kadın şiddete müstahak değildir. Bugün kadınlarımız hayatın her yerinde her safhasıdır. Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın dediği gibi, kadınlar insandır, bizler ise insanoğlu...

"HİÇBİR MİLLETİN KADINI ANADOLU KADININDAN DAHA FAZLA ÇALIŞTIM DİYEMEZ"

Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiştir, Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde, Anadolu köylü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek imkânı yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını 'Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim' diyemez.

"HAYATI EŞİT ŞEKİLDE PAYLAŞMALIYIZ"

Kimin mağduriyeti, engeli varsa elinden tutmalıyız, hayatı eşit şekilde paylaşmalıyız. Bir farkındalık günü olan 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle diyorum ki, engelli kardeşlerimizin istediklerini yapmak konusunda üzerimize düşeni yapmak konusunda söz veriyoruz. Engellere takılmayacağız. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışacağız.

"HEPİMİZ BİRER ENGELLİ ADAYIYIZ"

Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Hepimiz birer engelli adayıyız. Hiçbiri değersiz ve önemsiz görülmemelidir. MHP tüm engelli kardeşlerimizi bağrımıza basmaktadır. Sadece 3 Aralık'ta değil, her an onları hatırlayıp, bağrımıza basacağız.

"BİZİM CHP İLE SORUNUMUZ TÜRKİYE İLE SORUNU OLDUĞU İÇİNDİR"

CHP Türkiye'ye cephe almış bir siyaset ayıbıdır; bizim CHP ile sorunumuz Türkiye ile sorunu olduğu içindir. CHP ile sorunumuz sorunlu politikalarıyla ilgili. CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren sürmüştür; CHP'ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir.

"TÜRKİYE HUSUMETİNİN KÖK SALMASIDIR"

Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna satılmış demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır. Kahraman Türk ordumuzun satılmış görünen yeri neresidir.

"KAHRAMANLARIMIZIN VARLIĞI UYKULARINI KAÇIRIYOR"

Doğu Akdeniz'den Afrika içlerinde, Dağlık Karabağ'dan Irak'a kadar kahramanlarımızın varlığı CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin uykularını kaçırıyor. CHP sokakları tahrik etmiş, vatandaşlarımızı istismara kalkışmış ama başarılı olamamıştır.

"KOMPLOYU TERÖRİZMDEN AYRI TUTMUYORUZ"

İranlı Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırıda öldürülmesi, Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş en vahim cinayettir. Bölgesel huzur ve barışı temelinden bozmaya çalışan saldırıyı, komployu terörizmden ayrı tutmuyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun seviyesiz İstanbul ziyaretinden sonra Kudüs'e gitmesi, bölgeyi provoke eder gibi tutum takınması, ardından Fahrizade cinayetinin gerçekleşmesi kuşkuludur. Hem Ortadoğu hem Afrika istikrarsızlığın peşindedir. 27 Kasım'da Somali'de, 28 Kasım'da Nijerya'da, 29 Kasım'da Afganistan'da gerçekleşen terör saldırılarında çok sayıda masum insan katledilmiştir.

FRANSA'YA KARABAĞ TEPKİSİ

Antep'te sokak sokak barikatlar kurup çatıştığımız ülke bu Fransa'dır. Düşman geçerse ancak bedenimin üzerinden geçen yiğitler yiğidi Şahin Bey'in savaştığı bu Fransa'dır. Ermeni çetelerine üniforma giydirerek üzerimize salan bu Fransa'dır. Fransa'yı Adana'dan, Şanlıurfa'dan dinlesinler, yakılan Mersin'den dinlesinler.

"4 SİYASİ PARTİNİN FRANSA'YA TEPKİSİ KAYDA DEĞER BİR DURUŞTUR"

Fransız senatosunun Karabağ ile ilgili kararı Türklüğün ayakları altındadır. TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin Fransa'ya sert ve isabetli tepkisi kayda değer bir duruştur. Fransa yine tarihin yanlış tarafındadır. Fransızlar istesinler, istemesinler, kabul etsinler, etmesinler, Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Geriye çark yoktur, bu yoldan dönüş yoktur, mücadeleden taviz yoktur.

"IRINI HAREKATI MAYINLI BİR TUZAKTIR"

IRINI Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni hukukla bağdaşmayacak şekilde Türk gemisine baskın düzenlemiştir. 10-11 Aralık tarihinde yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne günler kalan yapılan provokasyonun izahı yoktur. IRINI Harekatı bize gören Doğu Akdeniz'de kurulmuş mayınlı bir tuzaktır. Taraf ülkeler akıllarını başına devşirsinler. Yapanlar bir yaparken bin düşünmelidir. Mavi Vatan için boyun borcumuz neyse yapılması gereken odur.

MHP'Lİ VEKİLLERE KORONAVİRÜS TALİMATI

Birkaç hafta Genel Kurul toplantılarımız yapılmayacaktır. Cumhur İttifakı'na yakışır şekilde çalışmalarınızı yürütmenizi istiyorum. Dipsiz tartışmalara girmekten kaçının. Koronavirüs tedbirlerine uyulması tavsiyem ve talimatımdır.