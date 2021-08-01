Son Dakika: Mersin Silifke ilçesinde çıkan 2 yangın kontrol altına alındı

Son dakika: Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan ve 3 gündür devam eden 2 yangın kontrol altına alındı. Güzel haberi veren Bakan Pakdemirli, "Böylece şehirde son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu" sözlerine yer verdi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Silifke ilçesinde günlerdir devam eden orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü. Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA: 4 GÜNDE 8 ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunarak, Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu" sözlerine yer verdi.

YANGIN 29 TEMMUZ'DA BAŞLAMIŞTI

Yangın, Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı. Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.