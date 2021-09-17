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MED9 Zirvesi protesto edildi

AA / Ayhan Mehmet - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinin sonunda yayımlanan Atina Bildirgesinde, derinleşen iklim ve çevre krizi ile mücadele için özel sektör ve sivil toplumun da katılımıyla küresel anlamda eyleme geçilmesi gerektiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinin sonunda yayımlanan Atina Bildirgesinde, derinleşen iklim ve çevre krizi ile mücadele için özel sektör ve sivil toplumun da katılımıyla küresel anlamda eyleme geçilmesi gerektiği belirtildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa, Hırvatistan ve Slovenya'nın katılımıyla düzenlenen zirvede, iklim krizi ile mücadele atılacak adımların sıralandığı Atina Bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, ormanlar, deniz kirliliği ve sivil savunma gibi başlıklar yer aldı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise zirveye gönderdiği video mesajda iklim krizinin tek çaresinin Avrupa Yeşil Anlaşması'nın uygulanması olduğunu kaydetti.

2021 yazında Avrupa'da yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerini hatırlatan Michel, "Bu, iklim değişiminin teorik bir sorun olmadığını kanıtladı. Ciddi sonuçları olan bir meseledir." diye konuştu.

İklim krizi için ortak adım arayışı

İklim krizi ve çevre sorunları, Akdeniz'de güvenlik ve istikrar, Afganistan'dan olası göç dalgası gibi gündem maddelerinin ele alındığı zirvede, sorunların çözümü için Akdeniz ülkeleri arasında iş birliğine ve ortak eylem planına gerek duyulduğu vurgulandı.

Bu yılki zirvenin, "İklim Değişikliği ve Akdeniz'deki sonuçları" konulu çalışmalarına Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katıldı.

Zirve sonuç bildirgesinde Kıbrıs başlığı

Zirve sonuç bildirgesinde, Kıbrıs meselesinde iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümünün benimsendiği öne sürülen bildirgede, iki devletli çözümün kabul edilemez olduğu ve Maraş'ın açılmasına yönelik kararın geri çekilmesi gerektiği iddia edildi.

Bildirgede, kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının, BM Deniz Hukuku Sözleşmesine uygun olarak barışçıl yöntemlerle belirlenmesi gerektiği savunulurken, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, meselenin, Uluslararası Adalet Divanı olasılığı da dahil olmak üzere diyalog yoluna başvurularak çözülmesine yönelik çağrısına işaret edildi.

Hırvatistan ve Slovenya da gruba katıldı

Önceki yıllarda yedi ülkenin katılımıyla oluşturulan AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Grubu, bu yıl Hırvatistan ve Slovenya'nın da katılımıyla genişledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Atina'da ev sahipliği yaptığı zirveye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Malta Başbakanı Robert Abela, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva katıldı.

Zirve nedeniyle başkentte eylemler yasaklandı

AB liderlerini ağırlayan zirve nedeniyle Atina'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. 06.00-24.00 saatleri arasında Atina merkezinde gösteriler yasaklandı.

Çevreciler, yasağa rağmen AB liderlerini protesto etmek ve iklim krizine dikkat çekmek üzere Atina sokaklarında eylem yaptı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa, Hırvatistan ve Slovenya'nın katılımıyla düzenlenen MED9 Zirvesi protesto edildi. Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız bir şekilde sona erdi.

MED9 Zirvesi protesto edildi

MED9 Zirvesi protesto edildi

MED9 Zirvesi protesto edildi

MED9 Zirvesi protesto edildi
AA / Ayhan Mehmet - Son Dakika Haberleri
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