Son dakika haber! Liselilerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik 'Katar' davası
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Son dakika haber! Liselilerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik 'Katar' davası

Son dakika haber! Liselilerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik 'Katar' davası
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Liselilerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik 'Katar' davası ANKARA'da lise öğrencileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 'Türkiye- Katar Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Anlaşması' üzerinden 'Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak' algısı oluşturduğu iddiasıyla 1...

Liselilerden Kılıçdaroğlu'na 1 TL'lik 'Katar' davası

 ANKARA'da lise öğrencileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 'Türkiye- Katar Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Anlaşması' üzerinden 'Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak' algısı oluşturduğu iddiasıyla 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Adliye önünde toplanan liselilere, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Samed Safa Kaya, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Ankara İl Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birim Başkanı Muhsin Can Ercan da destek verdi. Liseli gençler adına açıklama yapan Bengisu Aslan, üniversite sınavından 1 gün önce öğle saatlerinde 'Türkiye- Katar Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Anlaşması' üzerinden oluşturulan 'Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak' algısının motivasyonlarını altüst ettiğini söyledi. Aslan, bu algının sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenciyi ve milyonları bulan ailelerini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, "CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak, yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız" dedi.

'BU ÜLKENİN GENÇLERİ TARAFINDAN KABUL GÖRMEYECEKTİR'

Aslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı 'Katarlı gençler sınavsız Türkiye'de okuyacak' algısının, sosyal medyada belli odaklarca yayıldığını öne sürerek, "Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. Gençlerin 'Özür dile' çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz. Kılıçdaroğlu; 'trol' dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size bir 1 TL'lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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