Son Dakika: Kremlin'den Donbas bölgesiyle ilgili açıklama: Putin, Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıyacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Bugün, Rusya- Ukrayna sınırından Rostov'a geçmek isteyen 5 Ukraynalının öldürülmesi Moskova-Kiev krizini tehlikeli bir boyuta getirdi. Öte yandan NATO'daki etkisi nedeniyle sürecin paydaşları arasında görülen ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un 24 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceği belirtildi.

PUTİN, DONETSK VE LUHANKS İÇİN BUGÜN KARAR VERECEK

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün bir karar vereceğini açıkladı. Ukrayna, bu açıklamadan bir süre sonra BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.