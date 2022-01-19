Son Dakika! Kırıkkale'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı var

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, işçileri taşıyan sürücüsü henüz öğrenilemeyen midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.

15 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

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