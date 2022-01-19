Son Dakika! Kırıkkale'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı var - Haberler
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Son Dakika! Kırıkkale'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı var

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika! Kırıkkale'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, kazada 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kırıkkale'de meydana gelen kazada, işçileri taşıyan sürücüsü henüz öğrenilemeyen midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.

Son Dakika! Kırıkkale'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı var

15 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Son Dakika! Kırıkkale'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı var

Son Dakika! Kırıkkale'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı var

Son Dakika! Kırıkkale'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı var

Son Dakika! Kırıkkale'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı var

Son Dakika! Kırıkkale'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı var

Son Dakika! Kırıkkale'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 15 yaralı var

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Kırıkkale, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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