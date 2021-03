Son dakika... Kılıçdaroğlu'na esnaftan bozuk yol tepkisi (3)

KILIÇDAROĞLU'NDAN SANDIK MESAJI: 'BİZE GÜVENECEKSİNİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka Örnekköy'de hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarında yıkım ile temel atma törenine katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileri ile İYİ Parti temsilcileri katıldı.

'GENÇLER KAPTAN SİZ OLACAKSINIZ'Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "İnanın gençler, inanın motorları maviliklere süreceğiz. Kaptanı da siz olacaksınız. Neden gençler olacak? Önümüzde seçimler olacak. 6 milyon 300 bin genç, ilk kez gelecek sandıkta oyunu kullanacak. Türkiye'nin kaderini gençler belirleyecek. Türkiye'ye barışı, gelişmeyi gençler getirecek. Umudumuz, güvencemiz gençlerdir. Her zaman her ortamda gençler başımızın tacıdır. Türkiye'nin pek çok sorunu var. İşçinin, emeklinin, esnafın sorunu var. Türkiye bir sorunlar yumağı halinde. Bu buhrandan Türkiye'yi çıkarma görevi bizimdir. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek parti CHP'dir. Biz hiç kimseyi dışlamıyoruz. Yaşam tarzından, inancından ötürü ötekileştirmiyoruz. Türkiye coğrafyasında herkesi kucaklıyoruz. Herkesin sorununa talibiz ve çözeceğiz. Bu ülkede herkesi yüzü gülmeli, evine huzur içinde dönebilmeli" dedi.'YEREL YÖNETİMLERİMİZ OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞIYOR'"Belediye başkanlarımız yerel seçimlerde Mart'ın sonu, bahar olacak demişti ve yaptık" diyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi ikinci büyük adımımız var. Yerel yönetimlerin gösterdiği performans sonrasında, ikinci büyük adımı dostlarımızla beraber atacağız. Bu güzel ülkeye demokrasiyi, Cumhuriyeti, özgürlüğü, kadın erkek arasında eşitliği getireceğiz. Bu güzel ülkede kadına şiddete son verdireceğiz. Birinci adımı belediyelerimiz atıyor. Bütün yerel yönetimlerimiz olağanüstü çalışıyorlar. Her bir belediye başkanımız gerçekten tarih yazıyor. Bizi suçladılar. 'Sakın CHP'li belediyelere oy vermeyin, gelirlerse yardımlar kesilir, hizmet üretemez' dediler. Türkiye'nin bütün coğrafyasında görev alan başkanlarımız tüm baskılara rağmen tarih yazmaya devam ediyorlar. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyorum" diye konuştu.KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ANLATTIKentsel dönüşüm hakkında da açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kentlerde yaşamak güzel bir şey. Kentte yaşayan insan kentle barışık bir ortamda yaşamak ister. Her insan mahalle kültürünün kaybolmamasını ister. İnsanların anıları vardır, onları yaşatmak ister. Kentsel dönüşüm yapılırken onların korunmasını ister. Belediye başkanlarımız bu ilkelere dikkat ediyorlar. Kent merkezinde rantı yüksek yerleri dönüştürüyorsanız, ranttan önce oradaki insanların yararlanması lazım. O insanların hayatını memnun edecek şekilde dönüştürmemiz lazım. Burada da benzeri oluyor. Yeşil alanlar, okullar, sosyal donatı alanları göreceksiniz. Kentte yaşamanın tüm olanaklarından kardeşlerimiz yararlanmış olacak. Birçok yerde kentsel dönüşüm yapılıyor. Burada kentsel dönüşümden daire sahibi olanların, başka bölgelere sürüldüğünü görmeyeceksiniz. Oradaki ranttan o insanların yararlandığını göreceksiniz. Bu süreçte güvenceyi sağlayan belediyeyi göreceksiniz. Vatandaş ve müteahhit asla karşı karşıya gelmeyecek. Arada büyükşehir olacak. İnsanlar davul- zurnayla evlerini yıkacak ve güzelliklerle yeni evlerine taşınmış olacaklar. Bizim kentsel dönüşüm anlayışımız budur. Beton ormanları olmayacak. Ağaçları, kuşları göreceksiniz. Huzur içinde gezeceksiniz. Biz CHP'yiz. Biz insan için, insan odaklı çalışırız. İnsanları ayrıştırmayız, tüm insanları kucaklarız. Hangi coğrafyada olursa olsun insanların başımızın üstünde yeri var. Biz insanlara hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu hizmeti sizlerin ayağına getiren belediye başkanlarımıza teşekkür ederiz. Kentler engelliler için de yaşanabilir olmalıdır. Belediye başkanlarımız bu konuya da dikkat ediyorlar. Kentlerde sadece bizler yokuz, bizi dışımızdaki canlılar da var. Bizim dışımızdaki canlılara da saygı göstermeliyiz. Belediye başkanlarımızın çalışma felsefesi bu" dedi.Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "2023'te seçim olacak' diyorlar. 'Daha erken' diyorlar. Ne zaman olursa olsun, önümüze sandık geldiğinde bu hizmetleri her vatandaşa götürmek için sizlerden destek istiyoruz. Huzuru, bereketi, barışı getireceğiz. Her evde bereket, huzur olacak.Biz Türkiye'yi değiştireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Nerede olursa olsun bir insanımız yaşıyorsa, devlet sosyal devlet olarak onun yanında olacak. Herkesin asgari bir gelir güvencesi olacak. Biz sosyal demokratız, biz vatandaşımız için çalışıyoruz" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer de konuşmasında, "Türkiye'de örnek bir kentsel dönüşüm modeli uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrimizdeki riskli konut alanlarını, etaplar halinde güvenli hale getirmeye devam ediyor. İzmir'de dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla; 'dönüşümün uzlaşma esaslı olması', 'dönüşümün yerinde gerçekleştirilmesi' ve 'Dönüşümün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güvencesi ve garantörlüğünde gerçekleşmesi' olmak üzere 3 temel ilkemiz var. Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde 18 hektar, Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde 32 hektar, Konak Ege ve Ballıkuyu Mahallesi'nde 55 hektar, Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahallesi'nde 122 hektar, Çiğli Güzeltepe Mahallesi'nde 21 hektar olmak üzere toplamda 248 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Bu 6 bölgede şimdiye kadar hak sahiplerinden 345 bin metrekare tapu devri aldık. Yaklaşık 1000 bağımsız bölümün anahtar teslimini yaparak mülkiyet tapusu ile hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 200 bağımsız birimin inşaatını başlattık. İZBETON ile 1000 bağımsız birimin yapımı için protokol imzaladık. 1218 bağımsız birimin kat karşılığı ihalesini yaptık. Yaklaşık 4 bin 600 bağımsız bölümün de tüm uzlaşma, devir, tapu ve imar uygulamalarını tamamlayarak yapım ihalesine hazır hale getirdik" şeklinde konuştu.Projeyle 4 bin 200 metrekare kapalı alanı olan iki katlı yeni pazar alanı, taşıtlar için yaklaşık 30 bin metrekare açık ve kapalı otopark alanları, 3 bin 500 metrekare kapalı alanı olan spor tesis binası ve sosyal alanlar yapılacağını söyleyen Soyer, "Projeyle aynı zamanda bu alana, 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekare sosyal donatı alanı kazandırmış olacağız. Bunun haricinde, Ege Mahallesi'nde de yıllardır mahallelinin ve İzmir halkının beklediği dönüşümü başlattık. Ege Mahallesi'nde 418 milyon, Örnekköy'de ise 520 milyon liraya mal olacak projelerle, sadece 2 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyar lira ihale bedeli olan kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatmış olmanın gururunu yaşıyorum" dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da, "İzmirimiz ne yazık ki 30 Ekim'de bir deprem yaşandı. Deprem büyük bir üzüntü bırakırken kentimizin dönüşüm çalışmalarına öncelikli ihtiyaç olarak bakmamıza sebep oldu. Yerel yöneticilik anlayışının bilinciyle yıllardır örnek bir duruş gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem döneminde de bir taraftan her bir İzmirlinin ihtiyacına koşarken diğer taraftan vatandaşla uzlaşı içinde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Yerinde tam uzlaşmayla gerçekleştirilen bu örnek çalışmaya sosyal belediyecilik anlayışıyla hız veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Karşıyaka Belediyesi olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

