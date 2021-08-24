Son dakika... Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
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Son dakika... Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

Son dakika... Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kazdağları'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kazdağları'nda dün çıkan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Beldesi Kavurmacılar mevkisinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Dün hava kararana kadar 17 helikopter, 4 uçak müdahale ederken, karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250'ye yakın personel karadan gece boyunca da çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeden tekrar beyaz dumanların yükseldiği görülürken, helikopterler de yangına müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Edremit yangını bugün saat 11.30 itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

(Samet Doğru - Ali Kamur - Emrah Elmas/İHA)

Son dakika... Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı
Son dakika... Kazdağları'ndaki yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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