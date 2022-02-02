28 yaşındaki gencin acı sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı kadran kaldı

Dün saat 17.00'de Döşemealtı ilçesi Termesos Bulvarında köprü üzerinde meydana gelen kazada Muhammet Madenci'nin kullandığı 48 AHC 595 plakalı otomobil, iddiaya göre kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyere çarptı. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, bariyerin üst bölümünü bıçak gibi kestiği otomobildeki 3 kişiyi çıkartmak için çalışma başlattı.

SIKIŞTIĞI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI

Otomobilin arka koltuğundaki Hakan Selçuk ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan Muhammet Madenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracan ön koltuğundaki Ahmet Özkan Avcı'nın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZADAN 4 DAKİKA ÖNCE KADRAN 240'I GÖSTEREN VİDEO

Avcı'nın cenazesi, otopsinin ardından bugün kardeşi Ramazan Avcı ve eniştesi İsmail Kan tarafından morgdan alındı. Gözyaşlarına hakim olamayan İsmail Kan, kazanın hız yüzünden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, "Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler. Kadran 240 kilometreyi gösteriyor. Saat 16.56'da videoyu çekmişler. Kazanın oluş saati ise 17.00. Şikayetçi olacağız. Birilerinin 'dur' demesi lazım bunlara" diye konuştu.

Avcı'nın cenazesinin Muğla'nın Seydikemer ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olay yerinden kareler;

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa