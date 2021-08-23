Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Son dakika! Edremit ilçesinin Kazdağları mevkiindeki Kavurmacılar mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. Yangına havadan helikopter ile karadan ekipler ile müdahale ediliyor.

Saat 10.30 sıralarında Edremit ilçesi Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkisi'nde orman yangını çıktı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, helikopterler ise havadan müdahale ediyor.

4 HELİKOPTER, 2 UÇAK BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİ

Çamlık ve kayalık alandaki yangın için çevre illerden de takviye helikopter gönderildiği, bölgede çalışmalara 4 helikopterin katıldığı öğrenildi. Öte yandan 2 yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği bildirildi. Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK RİSKLİ BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Bugün bizi ürperten, yüreğimizi kaldıran bir orman yangını meydana geldi. Bütün orman, belediye ekipleri olarak buradayız. Şu anda etkin bir müdahale havadan yapılıyor. Kepçelerimiz yol açıyor. Umarım 1-2 saat içerisinde kontrol altına alınır. Çok riskli bir durum görünmüyor." dedi.