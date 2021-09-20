KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ - Haberler
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KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sevda SARIKAYAİSTANBUL DHAEsenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti.

Sevda SARIKAYAİSTANBUL DHA

Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti. 12 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanığı İsmail A.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ

KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ

KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ

KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KARAKOLDA HAYATINI KAYBEDEN BİROL YILDIRIM'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA AĞIR CAZA MAHKEMESİNE DEVREDİLDİ - Haberler
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