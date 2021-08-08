Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
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Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasından sonra bir kötü haber de İzmir'den geldi. Kemalpaşa ilçesinde servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralılar var.

15 kişinin yaşamını yitirdiği Balıkesir'deki kazanın ardından bir kötü haber daha geldi. İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinden Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Hamza Baba Türbesini ziyarete gelenleri taşıyan minibüs, dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VE ÖLÜ VAR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hamza Baba türbesini ziyaret edenleri taşıyan minibüs, İzmir dönüşünde Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı. İlk edinilen bilgilere göre, çok sayıda yaralının ve ölünün olduğu öğrenildi.

Son Dakika: İzmir' de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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