Meslek liseleri, "can dostlar" için konforlu yuvalar üretiyor

İzmir'de meslek liselerindeki mobilya bölümü öğrencileri, sokak hayvanlarının olumsuz havalardan etkilenmemesi için konforlu kulübeler üretiyor.

İzmir'de meslek liselerindeki mobilya bölümü öğrencileri, sokak hayvanlarının olumsuz havalardan etkilenmemesi için konforlu kulübeler üretiyor.

Hayvan Dostu Okul Projesi kapsamında, öğrencilerin öğretmeleriyle döner sermaye işletmesi bünyesinde sağladıkları atık malzemelerden ürettikleri barınaklar, kentteki okullara ücretsiz dağıtılacak. Barınaklar, okul kapılarının önüne yerleştirilecek.

Hem öğrencilerin hem de çevredeki duyarlı vatandaşların desteğiyle "can dostların" burada beslenmesi sağlanacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine, yaklaşık 850 bin öğrencinin bulunduğu kentte, hayvan sevgisini aşılamak adına, kedi ve köpek beslenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İzmir'in bu konuda farkının ortaya çıktığını ifade eden Yahşi, hayvanlara karşı duyarlı öğrencilerin, hayatın birçok alanında başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Hayvanların olumsuz havalardan etkilenmemesi adına meslek liselerinde kulübeler yapmaya başladıklarını aktaran Yahşi, şunları kaydetti:

"Pandemiyle birlikte herkes evine çekilirken hayvanları unutmayalım istedik. Bu anlamda da özellikle okulların bahçelerinde kalan hayvanlarımızla ilgili tekrar bu bilinci diri tutmak adına meslek liselerimizde kulübeler oluşturmaya başladık. Bunları ücretsiz olarak okulların bahçelerine yerleştireceğiz. Bu sayede hem hayvanlar dışarıda kalıp olumsuz havadan etkilenmeyecek hem de öğrencilerimiz bu bilinci çok iyi bir şekilde kavrayacaklar. Hayvanlara yönelik böylesine önemli bir çalışmanın içinde olmak gerçekten çok güzel."

Bütün okullara bu kulübelerden yerleştireceklerini anlatan Yahşi, "Bunları yapanlar yine meslek liselerindeki öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde konforlu yuvalar yapmak adına gayret sarf ediyorlar. Üretilen kulübeler yine çevreye fayda sağlıyor. Çünkü dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapılıyor. Bu da yine aynı şekilde çevreye vermiş olduğumuz önemin göstergesi." dedi.

Projede yer alan öğrenciler mutlu

Projede yer alan Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi İrem Gökeş ise mobilya bölümünde eğitimine devam ettiğini ve iç mimar olmayı hedeflediğini söyledi.

Arkadaşlarıyla bir süredir kedi ve köpekler için barınaklar yaptıklarını aktaran Gökeş, "Benim de evde 7 kedim var, onun için hayvanlar konusunda çok hassasım. Hayvanlarla ilgili çalışmalarda yer almak bana huzur veriyor. Sokaktaki hayvanlar için bir şey yapmak çok anlamlı bana göre. Umutluyum, mutluyum. Umarım bu bilinç herkeste oluşur." diye konuştu.

Öğrencilerden Çağrı Atalay da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) birlikte insanların evlerine çekildiğini ama bu süreçte sokak hayvanlarının da zorluk çektiğini dile getirerek, "Sokaktaki kedi ve köpekler bizim can dostlarımız onlar için bir şeyler yapmak çok özel bir duygu. Hayvanlar yuvasız kalmasın diye bunları üretiyoruz. Kulübeleri yaparken öze göstermeye çalışıyoruz. Bu yüzden bir kulübenin yapımı yaklaşık bir hafta sürüyor." ifadesini kullandı.

"Hayvan sevgisini öğretmeliyiz"

Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alan Şefi Mahmut Koç ise lise olarak yıllardır sokak hayvanlarına korunaklı bir yer sağlamak için büyük bir çabanın içinde olduklarını vurguladı.

Son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı her okula barınak kampanyasına katılarak çok sayıda kulübe tasarladıklarını belirten Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onları yazın sıcağından, kışın soğuğundan, yağmurdan, ıslak ve çamurlu ortamlardan kurtarmak için öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte büyük bir gayret göstermekteyiz. Bu çalışmalar sonucunda birçok can dostumuz sıcak ve temiz yuvasına kavuştu. Bizler aynı zamanda eğitimciyiz. Çocuklarımızı yetiştirirken hayvan sevgisini ve onları korumayı öğretmeliyiz. Şunu da çok iyi biliyoruz ki birçok şeyi anlatmakla istediğiniz noktaya tam olarak varamayabilirsiniz. Bunun için uygulama dediğimiz yani bizzat işin içinde bulunarak yapmak daha etkileyici ve kalıcı oluyor. O yüzden yaptığımız tüm bu çalışmaların içine öğrencilerimizi gönüllülük esasına dayalı olmak üzere katmaktayız. Eğer çocuklarımıza hayvan sevgisini kazandırabilirsek bu can dostlarımızın sadece bugününü değil aynı zamanda geleceklerini de kurtarmış oluruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü