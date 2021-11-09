Son Dakika! Meral Akşener: Karşısındaki ahlaksız bir adam da olsa Lütfü Türkkan'ın sinirlerine hakim olması gerekirdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada şehit yakını olduğunu ifade eden Tahir Gümren isimli vatandaş tarafından protesto edilmişti. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği Gümren'in kulağına eğilerek sinkaflı sözler sarf etti. Ettiği küfrü önce inkar eden ancak daha sonra yayınladığı video ile kabul ederek herkesten özür dileyen Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Grup Başkanvekili görevinden istifa etti.

"SAKİN OLMAYA, AKILLI DAVRANMAYA MECBURUZ"

Partisinin grup toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkkan'la ilgili açıklamalarda bulundu. "Son zamanlardaki bir sorunumuza değinmek istiyorum." diyen Akşener, şöyle devam etti: "O büyük mücadelenin en önemli özelliği aynı amaç uğruna birlikte çarpan yüreklerdi. Bugünde Türkiye'nin en önemli ihtiyacı budur. Bizim görevimiz AK Parti iktidarının aksi yöndeki tüm gayretlerine karşı milletimizin her bir ferdinin yüreğinin birlikte atmasını sağlamaktır. Onlar kavga çıkarmaya çalıştıkça, havuz medyasının tuzakları ile sinir uçlarımızla oynadıkça, biz istediklerinin tam tersini yapıp sakin olmaya, akıllı davranmaya mecburuz."

"PROVOKASYON SONUCUNDA TALİHSİZ BİR OLAY YAŞADIK"

Akşener, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: "Unutmayalım ki karşımızda bütün değerlerimizi ayaklar altına almış kirli bir zihniyet var. Tam da bu nedenle bu durumu hatırlatmış ve uyarmıştım. Milletimizin ayağına gitmemizden, dertlerini dile getirmemizden rahatsızlar. İktidarları için en büyük tehdit olarak görüyorlar bu yüzden büyük çirkinlikler yapacaklar demiştim. Nitekim, geçtiğimiz cuma AK Parti'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Rakibinizin milletvekili bir hata yapmışsa siz de bunun üzerine yürüyeceksiniz.

"LÜTFÜ BEY HİSLERİNE YENİK DÜŞTÜ"

Lütfü bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa sinirlerine hakim olması gerekirdi. Hislerine yenik düştü, elbette bu hatayı maruz görecek değiliz. Bu olay sayesinde AK Parti gönüllerindeki kadın ve şehit hassasiyetini keşfettiler. Dün akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda muhalefetten, STK'lara kim varsa demediğini bırakmadı. Utanmadan işi İstanbul Sözleşmesi'ne kadar getirdi. Hatta kantarın topuzunu kaçırıp Lütfü beyin kredi borcunu açıklayıp kanunları bile çiğnedi."

Akşener'in açıklamalarından satır başları:

"Bu ülkenin kadınlarına 'Başı açık kadın perdesiz eve benzer' dediler. Rize belediye başkanı, 'Çözüm sürecine ne gerek var, her birimiz ikinci eş olarak Kürt kadınlarını alalım bu mesele çözülsün' dedi. Bu örnekleri sonsuz sayıda anlatabiliriz. Bunları söylemek bile benim içimi acıtıyor. Ahlak şövalyesi Erdoğan ve arkadaşlarının şehitlerimize olan saygısı, kadınlara olan hassasiyeti neresinden tutsanız rezillik, terbiyesizlik, saygısızlık. Aziz milletim bir hususun altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum.

"BİZLERE VERECEK TEK SATIR DERSLERİ OLAMAZ"

Ellerinde şehitlerimizin kanı olan teröristleri devletin televizyonuna çıkaranlar bize şehitlerimiz üzerinden ahkam kesemez. Bu kürsüde şehit yakınları konuşurken yayını kesenler bize ahkam kesemez. Teröristler rahatsız olmasın diye bayrak indirenlerin, meşhur Habur rezaletinde o malum mahkemelerin kurulduğunda orada çalışan bir öğrencim beni aradı. 'Teröristler rahatsız olmasın diye Türk bayrağı ve Atatürk resimleri çadır mahkemelerinden çıkarıldı' dedi. Türk bayrağını o mahkemelerden indirenlerin bize edecek tek kelime sözleri, verecek tek satır dersleri olamaz.

"TÜRKKAN, OLGUNLUK GÖSTERİP ÖZÜR DİLEDİ"

Lütfü bey bir hata yaptı. Ancak kendisi yaptığı hata karşısında olgunluk gösterdi önce çıktı özür diledi sonrasında ise gereğini yapıp grup başkanvekilliğinden istifa etti. Erdoğan ve arkadaşlarına sormak isterim. İnsanlar hatadan, günahtan münezzih değildir. Hukukta hatayı anlayıp özür dilediğiniz zaman başka bir sonuç çıkar, günah işlediğiniz zaman Allah tövbe yolunu açık tutmuştur.

"HATALARIMIZDAN ALDIĞIMIZ DERSLERLE HER GEÇEN GÜN BÜYÜYORUZ"

Onlar hatalarında boğulup tıpış tıpış giderken biz hatalarımızdan aldığımız derslerle her geçen gün büyüyoruz. İktidarın başındaki pek duyarlı beyefendiye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lüftü beyin hatasından rant kovalayacağına milletin gözünde kaybettiğin itibarı sahte kabadayılık ile kazanmaya çalışacağına hazır şehitlerimiz, şehit ailelerimiz için yepyeni bir hassasiyet geliştirmişken atılması gereken adımları at."

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