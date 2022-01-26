Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan önemli çağrı: Yol kenarına terk edilen araçlarınızı alın yoksa ekipler çekecek

Yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın felç olduğu İstanbul'da pek çok araç sahibi, arabalarını yol ortasında bırakmak durumunda kalmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sürücülere dün sabah ve akşam, araçların çekilmesi için çağrı yapmıştı. Kapalı yolların açılmasındaki en büyük engel olan park halindeki araçların hala çekilmemesi üzerine Vali, bugün de 3. çağrıyı yaptı.

"ÇEKİLMEYEN ARAÇLARI GÖREVLİLER ALACAK"

Yerlikaya, etkili olan kar nedeniyle Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların bir an önce çekilmesi gerektiğini bildirdi. Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadelerine yer verdi.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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