Son Dakika | İstanbul'da 126 asker hakkında darbe girişimine ilişkin yeni dava açıldı

Son dakika habere göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 17'i subay, 28'i astsubay olmak üzere 94'ü tutuklu 126 asker hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 2 er hakkında da...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 17'i subay, 28'i astsubay olmak üzere 94'ü tutuklu 126 asker hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, 2 er hakkında da "kamu malına zarar vermek" suçundan altışar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 630 sayfalık iddianamede, Ömer Yüksek "mağdur", Karayolları Genel Müdürlüğü, darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı olan tümamiral Mesut Özel, Hakan Kıyan, İhsan Canpulat, Muhammed Murat Hacımustafaoğulları, Mustafa Hacımustafaoğulları ve Ömer Sefa Hacımustafaoğulları ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 2 binbaşı, 6 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 6 asteğmen, 28 astsubay olmak üzere 128 sanık askerin 2'sinin darbe girişimi sırasında er, 74'ünün muvazzaf diğerlerinin de KHK ile meslekten çıkarılmış veya sözleşmesinin fesh edildiği aktarıldı.

İddianamede, 126 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise müştekiler Hakan Kıyan ve İhsan Canpulat'a yönelik eylemleri nedeniyle "mala zarar vermek" suçundan sekizer aydan altışar yıla kadar hapis cezası istendi.

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 14 sanık hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", 12 sanık hakkında "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", 4 sanık hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak", 4 sanık hakkında "Kamu malına zarar verme" ve 2 sanık hakkında "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 1 ila 45 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.

İddianame

İstanbul Anadolu yakasında yer alan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli bir kısım askeri personelin iştirak ettikleri eylemler ile Harp Akademilerinden 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına gelerek burada faaliyetlerde bulunan askeri personel hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 2017 yılında iddianame düzenlenerek İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı anımsatılan iddianamede, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı içerisinde faaliyet göstermiş olabilecekleri değerlendirilen ve ancak sayıları henüz tam olarak belirlenemeyen şüphelilerle ilgili olarak evrak tefrik olunarak mevcut soruşturma dosyasına kaydedildiği vurgulandı.

Bu kapsamda savcılıkça 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı emrinde görev yapmakta iken darbeye teşebbüs eylemlerine katıldıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan şahısların ifade tutanaklarına göre 2. Mekanize Piyade Bölük Komutanı olarak görev yapan üsteğmen tutuklu sanık Onur Karan'ın suç tarihinde birlik içerisinde bulunduğu, bölükte görevli er ve erbaşları içtima alanında topladığı anlatılan iddianamede, Karan'ın ana darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ile görüşmeler yaptığının anlaşıldığı, bu şahsın darbeye teşebbüs fiiline iştirak etmiş olabileceğinin değerlendirildiği, adı geçen şahısla ilgili araştırma ve inceleme yapıldığı belirtildi.

İddianamede, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yapılan "İdari Tahkikat Raporu" ve rapor ekinde bulunan bin 95 şahsa ait bilgi alma tutanaklarının fotokopileri temin edilerek gerekli incelemelerin yapıldığı ve raporda adı geçen bazı şahısların T.C. kimlik numaralarının ve şu anda görev yaptıkları yerin belli olmadığı ifade edildi.

İddianamede, idari tahkikat heyetince alınan ifade tutanakları, yakalanan şüphelilerin ifadeleri, müşteki ifadeleri, tanık ifadeleri ve olay tutanaklarının tetkiki neticesinde, darbe kalkışmasından haberdar oldukları halde eylemlerini sonlandırmayarak aksine 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yaparak Anadolu yakasındaki olaylara katıldıkları anlatıldı.

Adı geçen şahısların olaylar kapsamında 57 kişinin şehit edilmesi, ateşli silahla yaralama veya mala zarar verme veya hürriyeti kısıtlama gibi suçlara maruz kalan yaklaşık 650 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı olaylara katılan askeri şahıslara zırhlı araç sevkiyatı yapmaya çalışmaya devam ettikleri kaydedildi.

Sanıkların darbe kalkışmasına yönelik açılan kamu davalarından haklarında mahkumiyet kararı verilen ve olay tarihinde aynı birlik içerisinde beraber görev yaptıkları rütbelilerin emirlerini fikir, irade ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, bilerek ve isteyerek harfiyen yerine getirdikleri, bu suretle de eylemlerin icrasına ilişkin olarak etkin ve fonksiyonel katkı sağladıkları belirtilen iddianamede, söz konusu tugaydan çıkan ve çıkışına izin verilmeyen takviye araçlara ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

9 farklı nokta

İddianamede, sanıkların olay tarihinde, Balıkesir Caddesi'nin ZMA ve tankla kapatılması, Kuleli Askeri Lisesin'e 2 Adet ZMA ile (zırhlı araç) takviyeye gidilmesi, 1 ve 2 numaralı nizamiye kapısında tedbir alınması, Üsküdar Çevik Kuvvet'e takviye için hazırlanan ancak halk tarafından nizamiyeden çıkışına izin verilmeyen tanklar, gece yarısından sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na takviye gönderilmek üzere 14 adet tankın hazırlanması, obüs toplarının hazırlanması, kışla içerisinde bulunan askeri cezaevi ve helikopter pistinde tedbir alınması ve kışla içerisinde darbe teşebbüsü kapsamında yaptıkları çeşitli faaliyetler detaylı anlatıldı.

İddianamede, mevcut soruşturmada yer alan sanıkların mesai sonrasında kışlaya gelerek darbe girişimine ilişkin faaliyetlere iştirak ettikleri ve bir kısım askeri personelin ise mesai sonrası nöbetleri olmamakla birlikte kalkışma girişimine fiilen katıldıkları vurgulandı.

Müşteki, mağdur, tanık veya sanıkların beyanlarına da yer verilen iddianamede, sanıkların FETÖ ile irtibatın olup olmadığına ilişkin ankesör kaydı dahil birden çok kritere de tek tek bakıldığı vurgulandı.

Sanıklardan 63'nün FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hat üzerinden iletişim kaydı bulunduğu, bazı sanıkların da Türkiye genelinde yapılan örgüt soruşturmasında alınan ifadelerde isimlerinin geçtiği belirtilen iddianamede, söz konusu ifadelere de kısaca yer verildi.

Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can