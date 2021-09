Son Dakika | İş insanı Mustafa Selim Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika habere göre TATİL için gittiği Dubai'de hayatını kaybeden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar (65), İzmir Karşıyaka'da kılınan cenaze namazı sonrası Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tatil için bulunduğu Dubai'de koronavirüse bağlı gelişen rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar için ilk olarak Yaşar Topluluğu'nun ilk şirketi DYO'nun İzmir Çiğli'deki fabrikasında bir tören düzenlendi. Törene merhum Selim Yaşar'ın oğlu Durmuş Yaşar, Holding Yönetim Kurulu Başkan vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Gökoğlu ve Cengiz Erol, yeğenleri Rana ve Selim Yiğitbaşı, Bilge Kalpaklıoğlu, Yaşar Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve Yaşar Topluluğu'nun çalışanları katıldı.Mustafa Selim Yaşar'ın eşi Yasemin Yaşar'ın karantinada olması nedeniyle cenazeye katılamadığı öğrenildi.

Törende konuşan Holdingin İcra Kurulu Başkanı Mehmet Tektaş, Mustafa Selim Yaşar'ın bir sivil toplum gönüllüsü olduğuna dikkat çekerek, sadece ekonomik alanda değil sosyal yaşamda da hayırseverliğiyle çok faydalı biri olduğunu dile getirdi. Özel eğitim gerektiren alanlarda ve otizmin farkındalığı için çok çalışan Yaşar'ın Türkiye'nin öncü sanayici gruplarından birinin mensubu olarak sorumluluk sahibi olduğunu vurgulayan Tektaş, "Birlikte çok güzel işler yaptık. Ama maalesef buraya kadarmış. İdealleri vardı. Sadece Türkiye'de değil dünyada da bayrağımız güçlü dalgalansın diye hayal ediyordu. Bizim sözümüz olsun Yaşar Topluluğu olarak tüm çalışma arkadaşlarımız sizin ideallerinizin peşinde olacağız" diye konuştu.Kardeşinin eşi Ahmet Yiğitbaşı ise, törende yaptığı konuşmada acılarının tarifi bulunmadığını belirterek, Mustafa Selim Yaşar'ın yenilikçi, geleceği öngörebilen ve vizyoner özelliklere sahip bir iş insanı olduğunu söyledi. Yaşar'ın Türkiye'nin gündeminde olmayan biyogaz, yenilenebilir enerji ve elektrikli otomobil şarj istasyonu gibi yatırımların önemini vurguladığını ifade eden Yiğitbaşı, "Yönetim kurulu başkanlığı sürecinde de sürekli yeni işler geliştirmeye çalışır, özellikle büyümeye, yurt dışı yatırımlara ve ihracata çok önem verirdi. Üniversitemize de pek çok katkıları olmuştur. Girişimci özelliği ile özellikle ARGE projelerini öğrencilerin ve öğretim elemanlarının girişimcilik projelerine büyük destekler vermiştir. Çeşitli sivil toplum kurumlarında da görev almış, özellikle eğitim alanında birçok çalışmaya imza atmıştır. İş yaşamındaki başarılarının yanı sıra çok iyi bir aile babası olmuştur" dedi.'ARAŞTIRMACI VE GİRİŞİMCİ'Kardeşi İdil Yiğitbaşı da ağabeyini çok cesur, cana yakın, araştırmacı ve girişimci bir insan olarak hatırlayacağını belirterek, "Yeni ürünlere olan ilgisini hep hatırlıyorum. Son yıllarda da Türkiye'de tarımın gelişmesi için araştırmanın önemine inanıyordu. İhracata ve üretime çok önem veren ülkelerin daha güçlü olacağına inanıyordu. Şirketlerin büyümesi için alt yapı yatırımlarına önem verdi. İyi bir iş adamı, iyi kardeş, iyi evlat, baba, arkadaş olarak onu hep hatırlayacağız" diye konuştu.'RUHEN YAŞATACAĞIZ'Törende son olarak söz alan ablası ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ise şunları söyledi: "Ben 1 yaşında abla oldum. O hep bana emanetti. Uzun yıllar yatılı okudu. Ama her fırsatta buluştuk. Mezuniyet törenlerine katıldım. Hiçbir zaman sevgimiz, saygımız azalmadı. Birbirimize verici, anlayışlı ve sevecen bir yaklaşımımız vardı. Acımız belki yarın daha da artacak. Hayat bazı şeyleri kabullenme ötesine gitmiyor. Onu ruhen yaşatacağız."Fabrikanın bahçesinde Mustafa Selim Yaşar'ın tabutunun başında yapılan konuşmaların ardından dualar edildi. Yaşar'ın naaşı cenaze namazının kılınacağı Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ne götürüldü.Camideki törende iş insanlarının yanı sıra çok sayıda siyasetçi de hazır bulundu. Katılanlar arasında Konak, Karşıyaka, Bornova ilçelerinin belediye başkanlarının yanı sıra Ege Bölgesi ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İl başkanı Kerem Ali Sürekli, EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Pınar Karşıyaka baş antrenörü Ufuk Sarıca, İZVAK Başkanı Ali Erten yer aldı.Yaşar, ikindi vakti kılınan namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.MUSTAFA SELİM YAŞAR KİMDİR1976'da Paris-Académie Arqueille Sorbonne, 1980'de NYU Üniversitesi ile 1981'de New York-Pace Üniversitesi İşletmeFinans Bölümü'nden mezun olan Mustafa Selim Yaşar, iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de başladı. 8 yıl süreyle Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de çeşitli görevlerde bulunan Yaşar, 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. CFO görevini üstlendi. Yaşar, ayrıca aynı yıllarda Boya-Kimya ve İçecek Grup Başkanlığı görevini yürüttü. Yaşar, 1997-2000 yılları arasında Otak-Desa A.Ş. ve Desa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu-İcra Başkanlığı görevlerini de üstlendi. 2000 yılından itibaren İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Yaşar, 1991-1997 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmanın yanı sıra kurucu üyesi olduğu Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde (ESİAD) 4 yıl süre ile başkan vekilliğini üstlendi. 2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Yaşar, birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev aldı. Mart 2014'ten itibaren Desa Enerji A.Ş., Dyo Boya A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Yaşar, Nisan 2015'ten bu yana da Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

