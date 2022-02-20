Son Dakika: İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Kısa bir süre önce tahta geçisinin 70'inci yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth'in Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

AÇIKLAMA ENDİŞE YARATTI

Geçen haftalarda tahtın varisi olan oğlu Prens Charles ve gelini Cornwall Düşesi Camilla'nın da Covid-19 testi pozitif çıkarken Buckingham Sarayı'ndan bugün yapılan açıklama endişe yarattı.

HAFİF SEMPTOMLAR GÖSTERİYOR

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in hafif semptomlar gösterdiği belirtilirken bu hafta içinde yapması gereken basit işlere devam etmesinin beklendiği kaydedildi.