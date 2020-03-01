İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için cenaze töreni düzenlendi

01.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:48

İdlib'de rejimin hain saldırısı sonucu şehit olan 34 askerimizden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara Ahmet Hamdi Akseki camisinde cenaze töreni düzenlendi.

LİDERLER DE KATILDI

Törene; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı.

İDLİB'DE ŞEHİT DÜŞTÜ

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısında 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın şehİt düştü.Acı haber Annesi Kezban Erdemir'in Ankara Sincan'daki evine ulaşmıştı. Şehidin babasının Mehmet Çankaya'nın ise Denizli'de ikamet ettiği öğrenilmişti.

Şehidin anne evinin bulunduğu Atatürk Mahallesi'nin muhtarı İrfan Dalgan ise şehidi yakinen tanıdığını belirterek, "Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Sonuna kadar hükümetimizin, devletimizin, milletimizin yanındayız. Bu vatanın bir tek çakıl taşını bile vermeyeceğiz. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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