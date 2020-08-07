Son dakika... İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgenin detayları
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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgenin detayları

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgenin detayları
07.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:06

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, 'Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi.

Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çekildi.

Öte yandan yaz ayları nedeniyle artış gösteren nişan/düğün gibi organizasyonlardan veya özellikle sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerindeki yoğunluktan kaynaklı olarak vatandaşların daha sık şekilde kalabalık halinde bir araya geldiği, belirlenen kural ve tedbirlere zaman zaman yeterince riayet edilmediği, bu durumunda bulaşıcılığı çok yüksek olan Covid 19 salgınının yayılım hızını artırdığı ifade edildi.

Genelgede, 7 Ağustos Cuma, 8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günlerinde; düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü vb. organizasyonlarda denetimler yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda; tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek her türlü düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tamamının (düğün salonu, kır düğünü, köy/sokak düğünü vb.), Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle alınan koranavirüs tedbirlerine bakılacak. Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik yapılacak denetimlerde, gerek katılımcı olarak bulunan vatandaşların gerekse organizasyonu düzenleyen (salon düğünü şeklinde ise işletmecilerin, köy/sokak düğünü şeklinde ise düğün sahibi olarak taahhütname verenlerin) tarafların yükümlülüklerine uyup uymadıkları detaylıca kontrol edilecek.

SAHİL BÖLGELERİ DE DENETLENECEK

Sahil bölgelerinde yer alan turizm beldelerinde vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabilecekleri plajların, sahillerde bulunan parti tarzı (beach club vb.) eğlence yerlerinin, özellikle akşam saatlerinden itibaren eğlence yerlerine dönüşebilecek restoran, kafe, kafeterya vb. işletmelerin, Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi ile daha önce gönderilen genelgelerle belirlenen korona virüs tedbirleri kapsamında denetimi yapılacak. Denetimler, aynı amaçlarla kullanılabilen tekne, yat gibi deniz araçlarını da kapsayacak ve gerekirse denizden de yapılabilecek şekilde planlanacak. Denetimler sırasında yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmeyecek şekilde sivil kıyafetli personel tercih edilecek.

Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek.

Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak. Denetimler sırasında bu ortamlarda bulunan vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek.

Daha önceden en az iki defa kurallara aykırılık tespit edilerek uyarılan ya da idari para cezası uygulanan işletmelerde, bu denetimler sırasında da aykırılıkların tespit edilmesi halinde 30.07.2020 tarihinde illere gönderilen genelge hükümlerine göre 1-3 gün süreyle faaliyetin durdurulması cezası uygulanacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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