Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
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Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesi yayımlandı.

"MESLEKTAŞLARIMIZIN YENİ GÖREVİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesiolarak, 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim, Hayırlı olsun. 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamemiz 2582 Adli, 488 İdari Yargı mensubu meslektaşımızı kapsamaktadır" dedi.

Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
Son Dakika: HSK'nın yaz kararnamesiyle 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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