Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika! İstanbul Valiliği, bugün öğle saatlerinde Heybeliada'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Vali Yerlikaya tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Heybeliada'da bugün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı. Adanın tepesinde çıkan yangın için bölgeye 4 uçak ve 5 helikopter ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. İstanbul Valiliği müdahaleler sonucunda yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

VALİ YERLİKAYA: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun."

Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Yakası'ndaki Kartal, Pendik ve Maltepe ilçelerinden de görülen yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Valilik, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı

BÖLGE HALKI SEFERBER OLDU

Öte yandan ada halkı da yangını söndürme çalışmalarına katılıp seferber oldu. Oluşturulan insan zinciri ile yangına kova kova su taşındı.

Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsan zinciri oluşturup su taşıdı
Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsan zinciri oluşturup su taşıdı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Serdar Ortaç Burcu Biricik Davut Güloğlu Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Muslera Mert Günok Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son Dakika! Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 15:53:59. #1.15#

title